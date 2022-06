Por: Arnaldo Israel Fernandez Robleto /Punto de Corte

El ingeniero forestal Elides Sulbarán conversó con Johan Álvarez en su espacio Punto de Corte Radio y trataron temas concernientes a los recientes daños ambientales que se han dado en el país, comenzando por los recientes piques fangueros que se dieron en Mérida. “Hay que señalar que estas prácticas de piques fangueros en el Parque Sierra de la Culata están prohibidas, en este y todos los parques”, afirmó.

A su juicio estos fenómenos se vienen dando en el país debido al descuido y el abandono en el que se encuentra la gestión ambiental. ”Estos piques fangueros en el Parque Sierra La Culata tiene que ver con la situación ambiental que vivimos en Venezuela”.

La gestión ambiental se traslada al Parque Sierra de la Culata

Para el ingeniero forestal y ambientalista de Sunep – Inparques, toda la realidad de ambiental del país se vio reflejada en el desarrollo de estos piques fangueros en el Parque Sierra de la Culata. Además destacó la ignorancia de los presentes en esta actividad, debido a que no cuentan con la debida educación ambientalista, algo que el estado no tiene como prioridad. “La ciudadanía debe tener una cultura ambientalista y no es así actualmente”.

Asimismo agregó que la gestión ambiental en Venezuela ya prácticamente no existe. “La gestión ambiental en Venezuela está desmantelada”, reiteró.

La ley del más fuerte

Ante piques fangueros en el Parque Sierra de la Culata, aseguró que el mensaje que se está dando es claro. ” Quien tenga con que, puede hacer lo que le da la gana en los parques nacionales”.

Considera fundamental establecer y respetar los valores ambientales, condiciones que no se vienen dando ni en el Ávila, el Arco Minero, entre otros ejemplos recientes que atentan contra el ecosistema nacional. “Lo que ocurrió en el Parque Sierra La Culata es una pequeña muestra de lo que está sucediendo teniendo en cuenta lo que ocurre en el Arco Minero”, prosiguió.

A su juicio se deben tomar medidas cuanto antes, debido a que mientras se van deteriorando elementos de un ecosistema, este se hace más débil”.

Fuente: Punto de Corte