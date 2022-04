Por: Roberth Antonio Ramírez Torres, (Roberto)

Sobre este Tema: “Lo importante de las conversaciones y el capital social: el nuevo paradigma”, nos estará facilitando y disertando el Dr. Eladio, desde una muy sencilla pauta: las conversaciones que tenemos: ¿Cómo son?… ¿Qué tipo de conversaciones y con qué ánimo?… ¿Para qué han servido?… ¿Cuáles conversaciones no tenemos, y cuáles son las conversaciones que necesitamos y debiéramos tener?… ¿Existe relación entre la forma de conversar y poder el desarrollo alcanzar?

Este primer módulo integral de socialización de aprendizaje, del próximo domingo 24 de abril de 2022, de 2 a 4 pm, en ELVA por ILUMINA 107.3 FM, integrándolo con el segundo módulo de 4 a 5 pm, donde pasaremos a interactuar también, con nuestro compañero y hermano de la Escuela de Liderazgo y Valores en Acción, el Promotor Comunitario, Alfredo Matheus, porque el problema de y con las conversaciones, es el problema de los “fantasmas” que los trujillanos tenemos con las conversaciones.

Fantasmas que, no nos dejan edificar entendimiento y desarrollo, tiene que ver con fantasmas Psico-poderoegógicos, que padecemos en los liderazgos del estado Trujillo y del país, sobre todo, a nivel de las elites, pero que, es algo, a lo que no escapamos tampoco en las comunidades; y es por eso, por ejemplo, que una asamblea de ciudadanos, se nos convierte en una “Gallera y no concreta nada, fastidia y desencanta a la Gente”.

Perdónenme, por atreverme a emplear una palabra que no existe en la Real Academia de la Lengua Española, pero que, la necesito para poder explicar y explanar el diagnóstico: poderoegógico, la enfermedad ególatra del poder y de los líderes, que para nosotros debe ser razón de profundo estudio y análisis, desde lo más sencillo del acto de conversar. Que, desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, nos da la construcción de una interpretación del ser humano, del sentido de lo humano y del mundo. Del ser líder o simplemente persona humana, en nuestro mundo local-estadal, de los trujillanos.

Por la creencia equivocada, que ser líder es hacerse poderoso para imponer y dominar. Cuando ser líder debe ser la vida cotidiana de un liderazgo servidor, que como nos dice la Biblia, Jesús vino a servir, no a ser servido y nos enseñó qué: “y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”… “como el hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. (Mateo 20: 27-28).

A veces las realidades existen y nos laceran, pero no las vemos, hasta que no encontramos la palabra que la expresa y la refleja, porque, desde el punto de vista, ontológico del lenguaje, las palabras construyen, captan y retratan realidades. Como nos enseña Rafael Echeverría, en su libro Ontología del Lenguaje, desde la sabiduría terrenal, pero que también tiene su explicación en la Biblia, como sabiduría divina: “Porque primero fue el verbo y el verbo se hizo carne”, como dice Juan: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria” (Juan1, 1-18).

Es importante, expresar y compartir, que este módulo que nos estará Facilitando el Dr. Eladio, además de sensibilizarnos entorno a las conversaciones, aspira no sólo hacernos conciencia, sino también, llegar a despertarnos nuestra bondad del corazón, porque, requerimos no solo de conciencia intelectual, sino también de inteligencia emocional y espiritual, requerimos una emocionalidad saludable, amorosa y servidora, que, como nos dice la Biblia: “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca”. (Lucas 6:45).

Esta temática y facilitación, tiene también el objetivo de promover e invitarnos a participar en el Taller con el Dr. Carlos Vignolo, sobre Capital Social, el Nuevo Paradigma, a realizarse los días jueves 28 y viernes 29 de abril de 9:00 am a 1:00 pm, hora Venezuela; será un Taller desde Chile, vía zoom, libre y abierto a todos y todas quienes deseen participar, donde el 27 de abril será enviada la forma de contacto.

Todas y todos los interesados en ser Oyentes y Cursantes de ELVA en ILUMINA107.3 FM, escribir al Correo: rtroberth@gmail.com . Al escribir al correo recibirán como respuesta, que se les enviará los datos o planilla de inscripción, con el número y datos de los 2, 3 ó 5 integrantes del equipo de aprendizaje presencial, que puede ser familiar o comunitario. Quienes no dispongan de medios tecnológicos, venir personalmente a la Emisora, Ilumina 107.3 FM, en la calle 5 de Valera, entre avenidas 9 y 10, Edificio Viejo Tiempo, Altos de Alonso Trajes.

También, para ello contamos con el espacio de ELVA en DLA, Diario de Los Andes en su página web: www.diariodelosandes.com, espacio de aprendizaje en el cual se estarán publicando a partir de los días jueves de cada semana, las tareas, trabajos e investigaciones que van asignando los Facilitadores y Conferencistas invitados cada domingo. Siempre que las fallas de electricidad y de Internet, nos permita poder hacerlo oportunamente. Para los grupos de aprendizaje presencial, familiares o comunitarios, enviar sus minutas, aprendizajes o comentarios, escribir al correo: rtroberth@gmail.com .

Por Telegram y WhatsApp: 04160599897, así como también, el grupo en Facebook: ELVA en ILUMINA107.3FM y el grupo de Voluntariado ELVA en WhatsApp; quienes deseen ser incluidos, en el Voluntariado ELVA, escribirnos y solicitar su respectiva incorporación.

