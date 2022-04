Luis «El Teacher» Cardenas.- El Vigía FC inició su captación de talentos para conformar cada una de las seis categorías que estarán participando en la Serie Élite del fútbol venezolano, torneo interregional que regresa tras la pandemia del Covid 19 y que llegará con una modalidad importante, la disputa de los torneos por año y no por dos años como era con anterioridad.

Assajad Abouassi, gerente deportivo del cuadro auriverde, informó que desde hace días comenzaron a realizar las respectivas pruebas de escogencia de los futbolistas que formarán parte de cada una de las categorías, que para esta ocasión se llevará en Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20, algo atípico, tomando en cuenta que antes se saltaba de la Sub 15 a la Sub 17 y de esa a la Sub 19, lo que daba un universo más amplio, donde cada club debía tener 100 jugadores máximo entre sus cuatro categorías, ahora deberán ser hasta 150, sin contar el femenino.

«Tenemos ya varias sesiones de trabajo realizado, estamos conformando no solo las plantillas, sino también cuerpo técnico, buscando ser competitivos en este regreso de las menores. Por eso hacemos el llamado a todos los talentosos jugadores del municipio Alberto Adriani que quieran probar y entrenarse a comunicarse con nosotros para ser tomados en cuenta y que sean evaluados por los entrenadores. Este llamado es para los futbolistas nacidos desde los años 2008 hasta 2003», declaró el dirigente, quien manifestó que de momento están entrenándose en las canchas de La Blanca y Parque Chama y que esperan en los próximos días visitar otras instalaciones y observar otros jugadores.

