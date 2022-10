En la antigua sede de Sanidad, que después se transformó en Protección Civil, en el municipio Boconó, se encuentran desde hace 4 años varias familias dignificadas tras perder sus viviendas por las lluvias en las cercanías del relleno sanitario, 19 adultos, una persona mayor y 13 niños viven hacinados en una casa de más de 100 años, que ahora antes las precipitaciones, está repleta de filtraciones y el techo se cae, la estructura de tapial no resiste.

Este jueves, 13 de octubre las personas que viven en la estructura acudieron a los medios locales para informar que el techo se colapsa, las maderas que sostienen las tejas del techo han comenzado a ceder por la humedad, rompiéndose y cayendo al suelo, hoy, en el área de la cocina una madera se vino abajo y afortunadamente no lastimó a nadie, pero dejó el techo en peores condiciones, temen que con las lluvias termine de derrumbarse.

Nery Guidiño, habitante del refugio, declaró “se cayó un pedazo de madera y afecta una de las familias que viven acá, había personas en el lugar y también hay una viga que está deteriorada, que se puede venir abajo en cualquier momento, el techo está deteriorado, está muy podrido”. La joven madre explicó “Hemos acudido a la alcaldía, pero no quiere hablar con nosotros, nos dice que vayamos a hablar con la encargada de vivienda, pero ella como tal no tiene una respuesta sobre las nuevas casas, lo de nosotros está desde 0”.

De las 7 familias damnificadas, que comparten habitaciones, todas, absolutamente todas están con filtraciones, humedad y moho, produciendo problemas respiratorios, en especial para los niños.

Por su parte Lilibeth Gonzales nos planteó sus preocupaciones “Tengo mucho temor porque siguen viniendo ondas tropicales, lluvias constantes y nosotros estamos viviendo en riesgo, esperamos que nos den respuesta, estamos asustados, porque las viviendas que supuestamente iban a ser para nosotros, no nos las entregaron a nosotros, no nos dan respuesta ni el alcalde ni la gobernación, no nos dan la cara, necesitamos una solución a las viviendas de nosotros”.

La socióloga Yolanda Durán, quien acudió al refugio tras la llamada de los habitantes “la casa fue declarada bien de interés cultural, como casa sede, escuela de medicina simplificada del estado Trujillo, en el 2009, se hizo la declaratoria para proteger el inmueble, uno de los más antiguos del municipio Boconó, fue declarada a nivel nacional por el Instituto de patrimonio cultural nacional y se realizó un informe, porque no está apta para ser habitada, se han hecho gestiones para darles una vivienda digna, porque la misma es una amenaza latente, una vivienda de alto riesgo, ya ha cedido progresivamente, le hacemos un llamado a los organismos nacionales para que se hagan presentes y resolver este grave problema”.

Las familias esperan una pronta solución, ante la llegada de las precipitaciones y el colapso del techo, el peligro es constante y cualquiera puede resultar herido, invitan a las autoridades antes de que ocurra una desgracia a brindar su mano amiga, porque se encuentran en emergencia.

Por: Andrea Briceño