461 años cumple San Cristóbal este 31 de marzo. La “Ciudad de La Cordialidad”, como es conocida, ha enfrentado muchos cambios a lo largo del tiempo, no sólo en cuanto al número de población y crecimiento de la urbe, sino en la forma de ser y pensar de sus habitantes.

Una ciudad pujante, con un clima a ratos frío y a ratos caliente, arropada de encantadoras montañas y algunas tradiciones que se niegan a morir, cuyos hijos han dejado en alto el nombre de Venezuela fuera de sus fronteras, durante los últimos años ha visto partir a muchos de ellos, a familias separarse, instituciones quemarse, ser destruidas, y a muchos morir en medio de una crisis política y económica que ha afectado a toda Venezuela.

La capital del estado Táchira, fundada por Juan Maldonado en 1561, ha sufrido los sinsabores de las fallas de los servicios públicos, es el experimento de varios anuncios que luego se convierten nacionales en materia de combustible, y ha luchado contra todo pronóstico por mantenerse en pie.

No importa quién gobierne, ni de qué partido político sea, quienes habitan esta tierra andina son críticos, rebeldes y conocedores de la política. Por ello, salen a trabajar diariamente, se reinventan, y siguen adelante.

Emprendimientos de variadas categorías y ofertas se ven en las zonas comerciales de la capital tachirense, en las cuentas de instagram, y se han dado a conocer a nivel mundial. Lo hecho en “GochilandiaPark”, como la define la canción del artista tachirense Darío Motora, es de calidad y orgullo nacional.

Artistas musicales, pintores, escultores y deportistas han proyectado al país en diferentes partes del mundo, demostrando la calidad del tachirense y del sancristobalense a donde quiera que van.

Durante los últimos meses se han visto cambios la apariencia de la ciudad cordial. Calles pintadas, murales en las avenidas e iluminación. Cariños que se merece desde hace mucho, y de los cuales falta mucho por dar, pero para la ciudadanía eso no lo es todo.

A San Cristóbal se le escaparon otras cosas, no sólo en apariencia e infraestructura, sino en afecto, cultura y valores. Por ello en este especial, Diario de Los Andes consultó a representantes de distintos sectores sociales de la capital tachirense ¿qué regalo merece San Cristóbal en su aniversario?, y aquí las respuestas:

“Recuperar el postín de la ciudad”

Recuperar el postín de la ciudad, la dignidad de la ciudad, el sentir sancristobalense, y el orgullo por la tierra andina, considera el padre Joel Escalante, párroco de la pastoral universitaria del Táchira es el regalo que merece la capital tachirense. “A veces vamos a Caracas, valoramos Caracas; vamos a Maracaibo y llegamos hablando maracucho, nosotros somos hijos de esta tierra y el sancristobalense debe sentirse orgulloso de su tierra.

A las autoridades gubernamentales les pide como regalo que hagan cumplir las normas, porque considera que hay mucha anarquía. “¿Pero por qué hay anarquía? Porque también hay corrupción, y al haber corrupción pues nadie cumple las normas. Se afloja un billetico a un funcionario público y entonces siguen de largo. Que se cumplan las normas en la ciudad”, expresa.

Aplaude que se estén pintando las calles, que se esté recogiendo la basura en la capital tachirense, pero cree que también es una prioridad que se cumplan las normas. “San Cristóbal merece lo grande de nosotros, pero empecemos por mejorar nuestra cultura, una cultura de pertenencia, una cultura de darle postín a la ciudad, y una cultura de ponerle orden a nuestra querida ciudad”.

“Convivencia ciudadana de respeto”

Para el vicerrector- decano (E) de la Universidad de Los Andes “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, Omar Pérez Díaz, San Cristóbal merece como regalo en sus 461 años una convivencia ciudadana de respeto, que vuelva a ser la Ciudad de La Cordialidad.

“Que el respeto, el diálogo, la comunicación sea el factor esencial en los sancristobalenses. Es necesario que todos nos integremos con el respeto a las normas, a las señales de tránsito, a no votar la basura, a respetar la autoridad, porque poco a poco hemos visto a San Cristóbal deshumanizada y esto nos llena de tristeza. Por eso esta plegaria en este aniversario de nuestra ciudad, para que retomemos esos aspectos relevantes que teníamos de consideración, respeto y sobre todo acatar las normas establecidas de un buen vivir”.

“Que mejore el sistema universitario”

Mejorar el sistema universitario para que desde las casas de educación superior se ayude en el mejoramiento de los problemas de la ciudad, es el principal regalo que a juicio del rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Raúl Casanova, merece San Cristóbal en su aniversario.

Para mejorar el sistema universitario considera necesario que la ciudadanía se aboque a defender estas instituciones, con el fin de que en un futuro el mejor regalo que se le dé a la capital tachirense sean unas universidades productivas, dedicadas a solventar y a coadyuvar\en la solución de los problemas más álgidos.

“La ciudad de San Cristóbal merece muchísimas cosas, y cualquiera de las necesidades que se cubran, se convertirían en un regalo muy importante. La vialidad especialmente, que se mejoren los servicios públicos en la misma ciudad y en las poblaciones aledañas, y que se mejore especialmente el sistema universitario… Se lo merece por ser una ciudad aguerrida, de gente trabajadora, por ser una ciudad que tiene muchísima fe y esperanza de que esto va a cambiar pronto”, dijo.

“La piscina del Parque Metropolitano”

La nadadora olímpica tachirense, Paola Pérez, propone como un regalo para la ciudad en su aniversario, la recuperación de las piscinas del Parque Metropolitano, para que ella y las generaciones de relevo tengan la oportunidad de entrenar, formarse y dejar en alto a la entidad y a Venezuela en otras naciones.

A ello agrega alumbrado público y asfaltado, aunque reconoce que existe un cambio. “Que la gente también valore y cuide esos cambios, porque nos ha costado muchos anos volver a ver la ciudad que se está poniendo bonita, pero también está en nosotros cuidarla y mantenerla”, agrego.

“Mas unión entre sus ciudadanos”

Los hermanitos Matías y Moisés Castro del dúo Mati y Moi, consideran que San Cristóbal merece más unión entre sus ciudadanos, para seguir alimentando “nuestra mejor característica, la cordialidad”.

“Mejores ciudadanos”

Para la periodista y docente de la Universidad de Los Andes (ULA), Lorena Arraiz, San Cristóbal merece como regalo mejores ciudadanos, que tengan conciencia y respeto hacia el prójimo.

“Por ejemplo, ciudadanos que no voten la basura, ciudadanos que no hagan contaminación sónica y que no alteren la paz y la cotidianidad de los vecinos, ciudadanos que respeten las leyes, ciudadanos que no promuevan el linchamiento virtual, ciudadanos que estén comprometidos con esta ciudad para el rescate, para decir yo quiero ser parte del cambio y de la transformación siendo mejor ciudadano”.

Sancristobalenses que se estacionen donde corresponde, que no hagan doble fila, que no griten e insulten a otros en medio de las calles, y que no usen la viveza criolla para afectar a los demás, es parte del regalo que pide Arraiz para la capital del Táchira. “San Cristóbal tiene buenos ciudadanos, pero necesitamos muchísimos más”.

“Esfuerzos y conocimientos”

El director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, le regala a San Cristóbal sus mayores esfuerzos y conocimientos para seguir educando a la ciudadanía, y llegar a una cultura que permita recuperar la cordialidad que caracterizaba a esta tierra andina.

“Aquella cordialidad que un tiempo tuvimos y que es necesario rescatarla, para que tengamos juntos una San Cristóbal próspera”, dijo.

“Ser nuevamente la Ciudad de la Cordialidad”

El regalo que merece San Cristóbal en su 461 aniversario según su nuevo alcalde, Silfredo Zambrano, es volver a ser la Ciudad de la Cordialidad, una tierra caracterizada por ciudadanos que atendían a propios y visitantes con amor.

“Cuando venía de niño, de vacaciones, no me quería regresar, porque era tanta la amabilidad de cada uno de los sancristobalenses, de los tachirenses, de todas partes a donde tu ibas que no te querías ir, disfrutabas muchísimo”.

Recuerda que para hacer un amigo en el exterior era muy difícil, mientras que en San Cristóbal sentía una afinidad de manera inmediata. “Que se recupere el respeto, el nivel siempre de pensar en positivo”.

Como alcalde, su regalo para la capital tachirense es el inicio de una ciudad transformada, una ciudad con un toque europeo, con un toque americano.

“Queremos copiar algunas cosas desde el punto de vista funcional. Por eso estamos en la recuperación de espacios públicos, y pronto verán que no habrá un solo regalo, sino muchos regalos para la ciudad”.

En los próximos días junto al gobernador Freddy Bernal tiene una sorpresa para la Plaza Ríos Reina, conocida como la plaza Los Enanos, en donde habilitaran un programa recreacional, además de continuar en la construcción de una ciudad ecológica, y la reparación de la vialidad en los sectores populares.

Abrirá espacios para que artistas locales, nacionales e internacionales puedan presentarse en la capital tachirense, dar a conocer nuevas culturas y fortalecer las propias, y así contribuir en la recreación de la ciudadanía.

Restablecimiento de los servicios públicos

Luzfrandy Contreras

Diario de Los Andes realizó un sondeo por diversos sectores de San Cristóbal para conocer cuál consideran los ciudadanos que debe ser el mejor regalo para la ciudad, encontrando como respuesta el restablecimiento de los servicios públicos y la recuperación de la cultura ciudadana.