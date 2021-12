Los ángeles y los pastores

Pero el ángel les dijo: “No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: Hallareis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”. San Lucas, Capítulo 2, Versículos del 10 al 12.

El vocablo PESEBRE es de origen latino, proviene del término –praesepe-, que significa: caballeriza, corral, cuadra, establo, pesebre.

Para la feligresía cristiana la palabra PESEBRE simboliza el nacimiento del Niño Jesús.

Origen

La costumbre de representar la llegada del Mesías con imágenes se origina en Italia durante la edad media cuando en el mes de diciembre del año 1223, el monje Francisco de Asís se hallaba predicando por los bosques de la campiña de Rieti y al momento de su oración y meditación es sorprendido por una tormenta de nieve que advertía el violento invierno de la temporada que se aproximaba, esta situación le obligo a buscar abrigo en la Ermita de Greccio.

Ya protegido del mal tiempo dentro de la pequeña capilla empezó a orar y estaba leyendo el evangelio de San Lucas cuando repentinamente recibe la iluminación divina de reproducir en vivo la estampa del nacimiento de Jesús en Belén.

De inmediato se entrega al trabajo de edificar una choza de paja para disponer en su interior un pesebre, consigue prestados un Asno y un Buey de los campesinos de la campiña, invitándolos a representar el acto de la adoración de los pastores, lo que estos aceptaron con gozo. Este acontecimiento del nacimiento del Niño Jesús se difundió rápidamente entre los cristianos y tuvo tanto arraigo en Europa que Carlos III impulsó la extensión y popularidad de muchos Belenes en todo el reino Español e Italiano.

Al principio este se presentaba en vivo, después hubo necesidad de recurrir a finos artesanos para modelar figuras en arcilla y elaborar tallas en madera con el fin de montar los nacimientos en los pesebres. Vale destacar que el primer nacimiento con imágenes de arcilla se elaboró a finales del siglo XV en Nápoles, Italia.

Venezuela

En Venezuela el nacimiento del Niño Jesús se inicia este festejo cada 24 de diciembre con la práctica del sagrado ritual de prender las velas a partir de las doce de la noche, e inmediatamente se procede a colocar sobre brasas ardientes dentro del incensario estoraque, incienso y mirra para sahumar la casa con las purificantes esencias que desprende esta combustión, emanaciones que incitan a captar lo positivo del mundo espiritual y alejar lo negativo, cumplida esta parte se procede a descubrir la imagen del Santo Niño que hasta ese momento permanece cubierta con un pañuelo blanco de seda, continuando la ceremonia con cantos de versos y el rezo del Rosario, finalizando la celebración con un brindis y el disfrute de la tradicional cena navideña en familia.

El Pesebre en Carvajal

Al igual que en cualquier localidad andina, en la geografía del Municipio San Rafael de Carvajal todavía existen familias centenarias en la tradición del hacer los s entre estas: La familia Olmos en la Cantarrana; La familia Valecillos Angeles en la Calle Ocho de Campo Alegre; La Familia Contreras Duran en el sector El Limón; La Familia Araujo en El Amparo; La Familia Godoy en El Filo de Carvajal; La Familia Paredes en La Cabecera; La Familia Monsalve y La Familia Pacheco en San Genaro; La Familia Martínez Paredes en Cubita; Las Familias Angulo Martos; Maya; Manzanilla; Anselmi en La Cejita entre otras…

Sobre este particular traemos a colación un interesante relato de la servidora social Ernesta Olmos quien mantuvo viva por varias décadas la tradición del pesebre en La Cantarrana: “Cuando hice mi primer nacimiento tenía 11 años, ya abrigaba devoción por mi Santo Niño Dios, esto lo aprendí de Nicolasa Vásquez y Toribia Zerpa, damas precursoras del arte popular de hacer nacimientos y montar pesebres en todo Carvajal. Siempre me explicaban el nombre de cada figurita y su significado, lección que desde niña me aprendí de memoria; por ejemplo: el pesebre representa sencillez y humildad; San José encarna la obediencia y la fortaleza; la Virgen María es el amor a Dios, bondad, comprensión y fidelidad; el Niño Jesús simboliza el amor infinito en el corazón del hombre; el buey con su respiración le proporcionó el calor que necesitó el Niño para mantenerse cálido en el pesebre; la mula es la humildad que permitió ser elegida para acompañar a María en el pesebre y en su huida a Egipto; el Ángel de la Anunciación, encarna amor, bondad y misericordia; los Reyes Magos con los regalos de oro, incienso y mirra revelan al Santo Niño su naturaleza divina, sufrimiento y muerte; los pastores encarnan alegría, candidez, respeto, solidaridad; las ovejas, representan confianza, docilidad, obediencia; el musgo es la hierba consagrada; la estrella es luz de inagotable esperanza para disipar las tinieblas”.

El 2 de febrero, día de la Virgen de La Candelaria se procede a quitar y guardar el pesebre.

.