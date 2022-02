La gira del Miami New Media Festival continúa en Mérida: el viernes 04 de febrero el Espacio Proyecto Libertad (EPL), ubicado en el Edif. Recuperadora Latina de la avenida Urdaneta, abrirá sus puertas a las 3:00 pm para proyectar una selección de obras de videos art del reconocido festival. Se trata de una invitación gratuita y abierta al público en general, luego de presentarse el pasado domingo en el LIDOTEL de Barquisimeto.

Esta XVI edición tiene como tema curatorial “New Media Art and the Pandemic”, para promover la reflexión en torno al aporte que puede brindar el arte a la nueva realidad pandémica. Los eventos en Venezuela son coordinados por Jimmy Yánez (International Official Curator & Museographer), quien exhibirá las obras de video-art de Jean Michell Rolland (Marsella-Francia), Jérémy Griffaud & Julien Griffaud (Nice-Francia), Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez-Francia), Gil Zablodovsky & Lali Tsipi Michaeli (Tel Aviv-Israel), Silvia De Gennaro (Roma-Italia), Ionne Waterhouse (Agrigento-Italia), Alydia Wever (Aruba-Netherland) y Adonis Ferro (Habana-Cuba).

También serán presentados 8 videos de artistas venezolanos, seleccionados por la curadora Adriana Barrios Mendoza: Miguel Contreras Hincapié (Caracas), Elizabeth Cemborain (Caracas), Eliseo Solís Mora (Upata), Thomas Noya (Londres), María Elena Bilbao Herrera (Caracas), Raquel Soffer (Caracas), Carla Forte (Miami) y Ricardo Arispe (Barquisimeto). Además de una selección de obras de artistas invitados.

Estos videos intentan mostrar “cómo fue el proceso creativo de esos artistas que trabajan con los nuevos medios durante la pandemia. Es decir, no es un efecto de relación con la enfermedad sino de una época marcada por una pandemia”, indicó Jimmy Yánez, quien aprovechó para agradecer el apoyo del curador-museógrafo Al Vanega en Barquisimeto y de la profesora Elizabeth Marín Hernández en Mérida. Se conoció que luego de estas presentaciones el festival seguirá en Colombia, con proyecciones en Cúcuta y Cartagena.

El estreno mundial de esta XVI edición se llevó a cabo en Miami, a través de dos grandes eventos: del 30 de octubre al 24 de noviembre, en el City Place Doral (indoor); y el 27 de noviembre en el evento anual Kick-Off del Miami Art Week en Doral (outdoor), ambos organizados en alianza con el Doral Contemporary Art Museum. Luego en diciembre aterrizó en tierra venezolana con presentaciones en el “Mercado de Arte y Diseño” de la Galería Braulio Salazar de la Universidad de Carabobo, en el Café Cultural Bordes de la Fundación Cultural Bordes de San Cristóbal y en el teatro del Centro de Bellas Artes del Ateneo de Maracaibo.

El Miami New Media Festival es una plataforma multimedia establecida en la ciudad de Miami, creada por venezolanos y promovida por Arts Connection Foundation desde el año 2006. Este festival fue fundado por la promotora cultural Andreina Fuentes Angarita y cuenta con la coordinación general de Milagros González. Desde sus inicios ha promocionado a más de 300 artistas de los cinco continentes, más de 500 vídeos, instalaciones, piezas de arte digital en 3D y performances.

Para seguir la programación de eventos visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/

.