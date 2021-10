Un total de 36 obras de video-art, provenientes de 19 países, han sido seleccionadas por el jurado del Miami New Media Festival 2021 para formar parte de la XVI edición que celebrará los 15 años de la fundación Arts Connection. Organización promotora de este importante evento que desde su creación ha apoyado a más de 250 artistas y ha difundido más de 500 videos con innumerables proyecciones internacionales.

Este año el Miami New Media Festival seleccionó 36 videos a través de dos convocatorias que invitaron a reflexionar sobre “New Media Art and the Pandemic”: 26 obras fueron elegidas a través de la convocatoria coordinada desde Miami, con la participación de 97 aplicaciones; y 10 obras a través de la convocatoria italiana coordinada junto aRome Art Week.

En la convocatoria de Miami fueron selecciona dos Linda Phillips (Bogotá), Maria Luisa Sanín Peña (Bogotá), Patricia Rodríguez (Ibarra), Santiago Carlini (Madrid), Carmen Isasi (Madrid), Jean-Michell Rolland (Marsella), Jérémy Griffaud / Julien Griffaud (Nice), Isabel Pérez del Pulgar (Douarnenez), Gil Zablodovsky / Lali Tsipi Michaeli (Tel Aviv), Silvia De Gennaro (Roma), Ionee Waterhouse (Agrigento), David Fernandez Rocha / Francis Muñoz (Lisboa y Caracas), Matteo Campulla (Milán), Juan Carlos García-Sampedro (Madrid), Hakan Libdo (Stockholm) Alydia Wever (Amsterdam), Sophia Fernandez (Homestead), Sandra Portal-Andreu / Mateo Serna Zapata (Miami), Francis Almendarez / Anthony Almendarez (Houston), Miguel Antonio Contreras Hincapie (Caracas), Elizabeth Cemborain (Caracas), Eliseo Solís Mora (Upata), Thomas Noya (London), Carla Forte (Miami), Ricardo Arispe (Caracas) y Adonis Ferro (La Habana).

En Italia destacan los nombres de Francesca Bonfatti (Roma), Leonella Masella (Roma), Milan Zulic (Suiza), Maria Korporal (Berlín), Athanasios Aléxo / Claudia Ferretti (Milán), Manuel De Marco (Milán), Claudia Quintieri (Roma), Elena Vertikova (Polonia),Methas Chantawongs (Bangkok) y Martina Vanda (Roma).

La noticia la dio a conocer la coordinadora del festival, Milagros González, quien además explicó que la celebración de los 15 años de Arts Connection Foundation incluirá impactantes proyecciones presenciales y virtuales en diferentes países: están confirmadas las proyecciones del 25 al 30 de octubre en Rome Art Week (Italia), el 28 de octubre en el Centro Cultural de la Universidad Católica Andres Bello de Caracas (Venezuela); el 30 de octubre en el City Place Doraly el 27 de noviembre en el Video Art on the Street en Doral, Miami (Estados Unidos), ambos con el apoyo del Doral Contemporary Art Museum. Asimismo, se están afinando los preparativos para proyecciones adicionales en España, Holanda, Aruba, Curazao, Colombia y Venezuela (Maracaibo).

El jurado de la convocatoria de Arts Connection estuvo integrado por Adriana Barrios, Gerardo Zavarce, Adriana Meneses, Jimmy Yáñez, Marinellys Tremamunno y Andreína Fuentes Angarita. En el jurado de la convocatoria italiana participaron Federica Piras, Francesca Anedda e Valentina Salzillo, miembros de Nextus collective.

El Miami New Media Festival promueve el arte a través de la exploración de las nuevas tecnologías y sus narrativas interactivas, con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade, el Alcalde y la Junta de Comisionados del Condadode Miami-Dade, Estados Unidos. Para seguir el calendario internacional de eventos del festival visita www.miaminewmediafestival.com.