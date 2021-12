Caracas. Pese al discurso a favor de los derechos de la mujer, la igualdad de género y el impulso al liderazgo político femenino que se le escucha a la dirigencia nacional de los partidos venezolanos, las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre sirvieron para demostrar que en materia de igualdad, del dicho al hecho, el trecho en Venezuela todavía es largo.

La Red Electoral Ciudadana (REC), integrada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y la ONG Voto Joven, presentó esta semana su informe titulado Participación del liderazgo femenino en las elecciones regionales y municipales 2021.

Se trata de un minucioso estudio de la data de postulaciones y cargos adjudicados por el Consejo Nacional Electoral que demostró que el liderazgo político femenino fue relegado por los partidos a un segundo plano en ese proceso.

“Este trabajo demuestra que en Venezuela la legislación nacional e internacional no ha sido suficiente para desmantelar las numerosas barreras que aún enfrentan las mujeres para acceder a los espacios de liderazgo. Los roles y estereotipos de género y las actitudes y normas discriminatorias, entre otros factores, han causado la exclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, incluyendo la imposibilidad de tener una participación efectiva e igualitaria en los asuntos políticos”, dice la REC en sus conclusiones.

Y es que si bien, una primera mirada a los datos muestran que de 190.952 postulaciones totales para todos los cargos, 46 % fueron ocupadas por el liderazgo político femenino (88.726) frente a 54 % por hombres (102.226), al ver los números de cerca, la REC comprobó que ese aparente equilibrio se deriva de las postulaciones de mujeres a cargos de concejalas y legisladoras de estado, mientras tanto en los cargos de más peso (gobernaciones y alcaldías) la participación de las mujeres se vio altamente disminuida.

“En las postulaciones para las gobernaciones las mujeres se encontraron representadas en 12 %, y para las alcaldías la representación fue de 18 %. En las postulaciones para los concejos municipales y consejos legislativos estadales sí se logró una participación igualitaria entre hombres y mujeres, cumpliendo con los criterios de paridad de género establecidos por el órgano electoral. Esto demuestra que la mujer no está debidamente representada o se ocupa mayoritariamente de funciones menos influyentes que el hombre”, dice el informe.

Con respecto a los resultados, como era de esperarse, a menor representatividad de la mujer en las postulaciones, menor representación en los cargos a elegir: Para las gobernaciones con solo 8 % de los cargos quedaron en manos de mujeres (2 plazas); y para las alcaldías 19 % de los cargos en disputa quedaron en manos de mujeres, es decir, 62 de 335.

Para el cargo de las gobernaciones, dice la REC, del total de personas postuladas (863) solo 12 % fueron representantes del liderazgo político femenino (106), frente a 88 % de hombres (757), lo cual se traduce en una brecha de género del más de 70 %.

“En 8 estados los partidos no postularon a ninguna mujer para el cargo de gobernadora: Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Falcón, La Guaira, Sucre, Trujillo y Yaracuy. El partido que menos mujeres postuló para el cargo de gobernadora fue Fuerza Vecinal, que no postuló a ninguna”.

Le sigue con 7 % de candidatas a gobernadoras el bloque identificado en el informe como ‘otros partidos’ (Compa, MIN Unidad, Movimiento Republicano, Nuvipa, Puente, Soluciones, Voluntad Popular judicializado y Unión para el Progreso).

Y en tercer lugar, con menos mujeres postuladas para este cargo, está la Alianza Democrática, integrada por un bloque de más de 15 partidos, que en conjunto solo alcanzó 11 % de mujeres postuladas.

“Los resultados de la revisión de la boleta electoral para el cargo de gobernadoras o gobernadores demuestran que los partidos continúan excluyendo a las mujeres de estos cargos”, dice la REC.

Cuando se revisan los resultados de la elección, de 23 gobernaciones solo en estados 2 resultaron electas mujeres. El Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 19 gobernaciones, de las cuales dos (Aragua y Delta Amacuro) quedaron en manos de mujeres; la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 2 gobernaciones pero ninguna de sus candidatas se llevó la victoria; y Fuerza Vecinal obtuvo una gobernación adjudicada a un hombre.

“Esto se traduce en 9 % de mujeres electas frente a un 92 % de hombres”, acota el informe.

Para el cargo de las alcaldías, del total de personas postuladas (11.972) solo 18 % fueron mujeres (2.175), frente a 82 % de hombres (9.797). Una brecha de género de más del 60%.

En 59 de las 335 alcaldías en disputa los partidos políticos no postularon a ninguna mujer, advierte la REC, lo que equivale a 17,6 % de las plazas disponibles. Incluso hubo estados, dice el informe, donde las principales alianzas políticas no postularon a ninguna mujer:

“La MUD no postuló alcaldesas en todos los municipios de Amazonas, Barinas, Distrito Capital y Falcón; el PSUV no postuló mujeres en la única alcaldía La Guaira y la Alianza Democrática no postuló mujeres en todas las alcaldías del estado Apure, Falcón y Distrito Capital”.