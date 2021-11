Con motivo de la conmemoración del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, el frente de mujeres del movimiento político Encuentro Ciudadano, conformado por: Claudia Pérez, secretaria femenina regional; Sonia Araujo, secretaria de organización; Nolymar Miranda, secretaria de medios; Yaneth Araujo, secretaria municipal de Escuque; Angie Albarrán, del municipio Carvajal; Nailysmar Pérez, Andrea Gil y Marian Pérez del comité municipal de la juventud Valera dieron una rueda de presa.

Claudia Pérez esbozó que la ONU, el 7 de febrero 2000, mediante resolución A/RES/54/134, designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública en cuanto a este tema.

Este año no tenemos nada que celebrar ya que en lo que va de año 2021 se han registrado 200 casos de violencia contra la mujer, cada mes 20 mujeres mueren de la violencia machista, cada 72 horas se comete un feminicidio en Venezuela, las mujeres seguimos padeciendo del acoso sexual, maltrato físico y verbal sobre todo ahora en tiempos de pandemia, aproximadamente un 60% de femeninas se ven envueltas en casos de vulneración a su condición de mujer, un 40% padece violencia doméstica.

Precisa la secretaria regional de Encuentro Ciudadano, que el aspecto político son pocos los avances logrados, por la preminencia de la conducta machista. Vemos con preocupación que desde el estado no existe una propuesta concreta para enfrentar esta situación, tendiente a la eliminación de la violencia contra la mujer definida como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Desde el movimiento Encuentro Ciudadano propiciamos la concientización sobre el papel que juega la mujer en la sociedad como madre, esposa, hermana, hija a objeto de minimizar su maltrato y generar procesos que conlleven a la eliminación de la violencia contra la Mujer.

Diversidad de género

Por su parte Norlymar Miranda secretaria de medios hizo referencia al proyecto de Ley introducido ante la ANC, por la igualdad de género, manifestando que la lucha es por la mujer como ente biológico, por su derecho humano, la mujer es dadora de vida más allá de esa condición o trasgresión al sentido natural de ser mujer, se respeta mas no se comparte, la mujer nace no se hace. Aseveró Miranda se trata de preservar el derecho de la mujer a tener prerrogativas cónsonos con su condición social y dimensión humana, en ese sentido indico “Somos femeninas la biodiversidad de genero la respetamos, tienen su espacio”.

Denuncia y es víctima

Para culminar este encuentro con los medios Claudia Pérez, mostró su preocupación ya que no hay voluntad política para defender a la mujer, a pesar de existir en el país la Ley Orgánica de la no Violencia contra la Mujer, cuando esta denuncia cualquier agresión contra su dignidad en la mayoría de las veces pasa a ser víctima, debemos decir que el Instituto de la Mujer en el estado es inexistente ante los delitos de la vulneración de los derechos de la mujer, aún queda un largo camino por recorrer debido que, hasta la fecha, no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica. Posteriormente realizaron un pancartazo en la Avenida Bolívar cerca a las inmediaciones del IMET.

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

.