Burdeos (Francia), 10 mar (EFE).- Una nueva generación de heroínas prepara su llegada a la gran pantalla. Heroínas ordinarias que el cine de animación ofrece como referentes para los más pequeños y que aprovecha todas las posibilidades de esa técnica para conseguir que su mensaje cale.

Es el caso de las películas españolas «Un mundo propio» y «Moonbeam» o de la francesa «Suzanne», presentadas en la actual edición del Cartoon Movie en Burdeos, la principal plataforma de coproducción de la industria cinematográfica europea de animación, que se inauguró el martes y se clausura este jueves.

«Un mundo propio», dirigida por Carmen Córdoba, «nace de la historia de muchas mujeres del Madrid de los años 20, que estaban luchando por conquistar un lugar en las artes, la política o la educación», explica a EFE su coguionista, Marisa Simón-Moore.

Emilia, la protagonista, llega a la capital española en 1929 para estudiar en la Real Academia de San Fernando y convertirse en pintora. Encarna a todas aquellas mujeres que se niegan a quedarse relegadas al margen de la sociedad.

La cinta, en desarrollo, se concibió en un primer momento como un proyecto de imagen real, hasta ver que la animación ofrecía mucha más libertad creativa.

«Pudimos explorar no solamente la época histórica, sino además meternos en la mente de Emilia. Ella va conociendo las vanguardias artísticas y va formando su personalidad como artista, y con la animación podemos visualizar cómo transforma la realidad a través de la pintura», sostiene Córdoba.

En «Moonbeam», dirigida por Lorena Ares y Carlos F. de Vigo y todavía en concepto, la protagonista es en cambio una niña masai nacida con albinismo y rechazada por su tribu, a la que acabará ayudando.

«Se pasa toda la película buscando a gente físicamente parecida a ella, porque cree que es donde va a encontrar su sitio, y sin embargo al final lo que estamos explicando es todo lo contrario: no intentes parecerte a nadie, sé como eres», apunta Ares.

NUEVOS REFERENTES

Es una celebración de la diferencia a través de una pequeña que en su opinión podría considerarse desvalida, porque la han rechazado, pero que sigue siendo «súper optimista, positiva, inteligente, curiosa».

«Había una época en la que no teníamos referentes y de repente estamos teniendo a la mujer fuerte pero no masculinizada. Es una gozada porque las niñas pueden ver todo tipo de mujeres en el cine de animación», señala la directora, que busca en el Cartoon Movie coproductores e inversores que quieran sumarse a esta historia.

La francesa «Suzanne», dirigida por Anaïs Caura y Joëlle Oosterlinck y ya en desarrollo, recupera la figura de Suzanne Noël (1878-1954), pionera en el mundo de la cirugía plástica y militante feminista.

«En el pasado hay mujeres formidables con un pasado de locos y al no hablar de ellas da la sensación de que no han existido. Creo que nuestro rol como directoras y autoras es hacer que emerjan. Yo quiero modelos, pero modelos que sean accesibles, no superheroínas como en las películas de acción», recalca Caura.

Puede que la oleada feminista actual sea una moda, pero «tanto mejor: que haga hablar y que haga ruido, y cuanto más mejor. Espero que dure y que no sea solo un trabajo femenino, sino de todos, con la voluntad de tener una sociedad más inteligente».

El Cartoon Movie facilita el encuentro entre profesionales para redondear los presupuestos de las películas, encontrar distribución o agentes de ventas. En total, hay 57 proyectos seleccionados, con cintas de Francia (15) y España (8) en cabeza.

«Ya lo dijo Pedro Almodóvar: el cine es nuestra memoria y hay historias que hay que poder contar para que sean recuperadas para las generaciones futuras», sostiene Nicolás Matji, productor de «Un mundo propio» y presidente de la federación Diboos de productores de animación y efectos visuales.

Marta Garde