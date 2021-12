Las estimaciones económicas para el venidero año 2022 son alentadoras según los personeros oficialistas estiman un crecimiento económico, según los especialistas del área económica gubernamentales son esperados los buenos augurios de un crecimiento del 6% del desarrollo económico del país, hasta el representante de La FAO Alexis Bonte¨¨ prevé un crecimiento económico del 6% en el sector agrícola en Venezuela ¨¨declaraciones que ofreció al salir de una reunión con miembros del gobierno venezolano¨¨.

La crisis económica de Venezuela es tan profunda que ya llevamos ocho años continuos sin crecimiento económico, año tras año los indicadores acumulan un crecimiento negativo que llegan a constituir una disminución del 80 % de los valores económicos referentes del año 2013, la perdida en términos absolutos del Producto Interno Bruto de la economía nacional que alcanzo ingresos anules de cien mil millones de dólares, se trasformó en una reducción a una quinta parte de los niveles alcanzados donde la sumatoria de todos los aportes económicos actuales apenas llegan a los veinte mil millones de dólares, son los valores estimados alcanzados en la Venezuela de los años 50 del siglo pasado.

Como entender este fenómeno económico regresivo, un acontecimiento inverosímil como si las cumbres nevadas de las montañas merideñas del Pico Bolívar sufrieran un proceso erosivo ,derritiéndose día tras día hasta llegar al tamaño de un pequeño montículo o cerro como las tetas de María Guevara en la isla de Margarita o los Médanos de Coro, todo un desastre sobrenatural por la acción de las leyes de la naturaleza y el ambiente, lamentablemente fue la acción irresponsable de los hombres que condujeron políticamente este país durante los últimos veinte años que ocurrió el fenómeno del desmoronamiento de todo el sistema productivo de Venezuela, el desaparecer la inmensa mole de dinero , la mayor cumbre de ingresos por ingresos petroleros en divisas , más de un millón de millones de dólares desde 1998 hasta 2020 , recursos financieros de todos los venezolanos que fueron robados, malbaratados hasta dejar solo escombros, pobreza y deuda de ciento cincuenta mil millones de dólares con las repúblicas de Rusia Y China

Como entender la destrucción de todo el sistema productivo nacional, la primera empresa mundial de la extracción, refinación y comercialización del petróleo PDVSA con una producción de 3.2 Millones de barriles diarios y llevarla apenas a chorrito de 400 mil barriles diarios, paralizando total el sistema de refinación y procesamiento de combustibles de un millón de barriles diarios en producción de gasolina, gasoil y lubricantes , la demolición de la Corporación Venezolana de Guayana, el colapso del sistema de generación y distribución eléctrica nacional, la falta de mantenimiento de toda la red de servicios de acueductos de agua potable, vialidad, comunicaciones , trasporte público, metro de Caracas.

El país toda su población cayó en un abismo a niveles depauperados ,todo el Magisterio con salarios miserables, el marcado deterioro de la planta física e infraestructura de todas las Instituciones educativas a todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria, el abandono de todos los programas de atención primaria de salud, red ambulatoria , los centros Hospitalarios , y hasta los CDI creados en las barriadas de las ciudades, la ruina de la agricultura nacional , dejando de ser una actividad económica y rentable, cultivando una décima parte del superficie aprovechable del sector vegetal, la diminución en más del 50% del rebaño nacional bovino, granjas avícolas y porcinas , la activación con grandes dificultades de apenas un tercio de la flota pesquera ,el cierre del parque industrial de más del 90% de las pequeñas , medianas, y grandes industrias en todos los sectores de bienes y servicios , el desmontaje de las empresa automotrices que dejaron de ensamblar y producir vehículos nacionales

La crisis económica es sentida por todos los sectores de la sociedad, los indicadores de la encuesta condiciones de vida ENCOVI presentada por los investigadores y científicos sociales de la Universidad Andrés Bello , nos refiere que el 94 % de las familias venezolanas están en niveles de pobreza con ingresos menores a un dólar diario o 30 dólares mensuales, un sector la población se encuentra en pobreza extrema , son dos tercios de la población 20 millones de venezolanos sin poder tener seguro un bocado de comida diaria, continua el proceso social de la diáspora de la población venezolana, abandonado el territorio nacional familias jóvenes y profesionales donde actualmente alcanzan la cifra de seis millones de venezolanos que están esparcidos por los países vecinos y el mundo.

Las estimaciones de los expertos económicos gubernamentales sus expectativas es cortar el fenómeno de 8 años continuos de caída del crecimiento económico nacional, si tomamos como referencias los aportes del economista y profesor universitario José Guerra ¨¨ No hay evidencia firme, desde el punto de vista estadístico o factico, para aseverar que la economía venezolana en 2021 haya entrado en un ciclo de crecimiento y expansión ‘’’. Ante estos antecedentes económicos es poco probable que ocurra crecimiento económico el venidero año y el no haber cumplido las metas propuestas por el ministro de energía y Minas de elevar la producción petrolera quien las estimo que para finales del año 2021 llegarían a millón y medio de barriles diario, apenas llegaron a niveles de seiscientos mil barriles diario.

El escenario del venidero año 2022 lamentablemente el País continuara sumergido en la profunda crisis económica, no llegaran nuevas inversiones, solo continuarán la burbuja y los espejismos en el desierto de los bodegones como nuevos indicadores del crecimiento económico para las estadísticas oficiales , se profundizara el empobrecimiento de la población al mantener salarios menores a un dólar diario, continuara la restricción del encaje bancario con la negativa del crédito y financiamiento de las actividades comerciales y productivas , no existirá inversión en el sector público para el mantenimiento y construcción de nuevas obras de infraestructura , las gobernaciones y alcaldias su gran mayoría continuaran como simples pagadores de la burocracia gubernamental, la única novedad es exprimir mas los bajos salarios de trabajadores mediante el incremento de las tarifas dolarizadas de los servicios públicos, telefonía, electricidad, agua potables , aseo urbano e impuestos fiscales .la economía nacional ahora es enana disminuyo cuatro quintos de su tamaño, de obtener un crecimiento económico del 6% que es poco probable, los resultados serían insignificante y no beneficiaria en ningún sentido a la gran mayoría de la población pobre del país.

