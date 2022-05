En el auditorio del INCES Táchira, se efectuó una reunión en el marco de primera fase de emprendimiento que agrupó una centena de formadores y emprendedores de diversos municipios del estado, en representación de las más de 300 personas que ya han recibido asesorías para convertir sus ideas productivas en negocios formales, en áreas como: panadería, confección textil, gastronomía y metalúrgica entre otros.

La actividad contó la presencia del coordinador de la Zona Económica Especial Fronteriza y presidente de FUNDESTA, Dr. Carlos Trompiz, la Dra. Zoraida Parra, presidenta de FUNDES; Daniel Escalona, líder estadal del Movimiento Emprendedor Venezuela; Giovanni González, gerente regional del INCES y la diputada del CLET, Yaniré Chacón.

En palabras de la Dra. Zoraida Parra, la primera fase de emprendimiento está contenida en las ‘cuatro F’ anunciadas por el presidente Nicolás Maduro como ‘formación, formalización, financiamiento y ferias’.

“A nivel estadal, la primera fase se ha desarrollado de manera exitosa, y concluirá el próximo 27 de mayo. Se espera que los emprendedores puedan acceder al mercado productivo con todas las herramientas para su desarrollo, estas inician con la adquisición de los conocimientos pertinentes según su actividad económica”, indicó Parra.

Créditos económicos

Una vez aprobado el proceso de formación y formalización de sus emprendimientos, pueden acceder a créditos financieros para iniciar sus negocios, ampliarlos o invertir en la maquinaria que ameriten. Para tal fin se colacan a disposición de los interesados las páginas web www.emprenderjuntos.gob.ve www.emprendetachira.com www.zeeftachira.com.ve a través de las cuales se indicará mediante un enlace los recaudos a solicitar.

Además, se informó que no habrá límites de edad para acceder a la solicitud de créditos para emprendimientos.

Plataformas tecnológicas de la mano con el emprendimiento

Giovanni González, gerente regional del INCES Táchira, propuso incluir la alfabetización tecnológica, como una rama de formación prioritaria para los emprendedores. “Las plataformas digitales visibilizan y permiten un mayor rango de alcance de las actividades que se desprenden de los emprendimientos, permitiendo conectar los productos con sus clientes. Es por ello que el manejo tecnológico desde cero, así como el manejo de las redes sociales a través de las escuelas de emprendimiento municipales, INCES e infocentros es fundamental”, aseguró.

Diplomado de Emprendimiento

Daniel Escalona, líder estadal del Movimiento Emprendedor Venezuela y CEO de Emprende Táchira, felicitó a los presentes por continuar trabajando para sacar adelante al estado y a Venezuela. Calificó al emprendimiento como una ‘resurrección económica’ necesaria para el país, y que iniciará desde el Táchira, estado al que calificó como diferente a otros estados de Venezuela pues al ser fronterizo representa un abanico de oportunidades para otros mercados con influencia internacional.

“Emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Quien les diga que es imposible es porque no está emprendiendo. Emprender se trata de tomar riesgos, es por esta razón que el emprendedor debe estar consciente que el capital invertido no será recuperado en al menos un lapso de tiempo de dos años”, señaló.

Anunció que a través de la Universidad para el Emprendimiento Venezuela, se encuentran organizando el diplomado en dicha materia, así como la articulación para la creación de escuelas de emprendimientos por municipios con formación en el área de negocios, manejo de estructura de costos, toma de decisiones, y manejo de conflictos, entre otras.

De igual manera dio a conocer sobre el ‘Concurso para Emprendedores’ información que se hará pública a través de las redes sociales de Emprende Táchira @emprendetachira.oficial y @movimientoemprendedoresvzla @carlos.trompiz @zoraidaparram @inces_tachira @zeeftu_sa @danielescalonaofc

Trompiz: “La disciplina para el logro de las metas”

El presidente de FUNDESTA, Carlos Trompiz, reforzó la importancia de la formación de cada emprendedor: “Quienes asistan al diplomado de emprendimiento van a ser apoyados para que venzan el temor al uso de las redes sociales y plataformas tecnológicas. Debemos tener disciplina personal que es la fuerza que permite que se logren metas. Estamos prestos para ayudar, estamos dispuestos a hacer un aprendizaje continuo para desarrollar un cambio profundo que va desde el ordenamiento jurídico, la ley de desarrollo económico del estado, la Ley de Minas del estado, ley de Tasas Contribuciones y Tributos del Táchira, Ley de Economía Digital del estado Táchira y la Ley de Emprendimiento para el estado Táchira, que es diferente a la Ley de Emprendimiento Nacional, porque aquí existen una serie de potencialidades que nos pondrán a la altura del siglo XXI para así competir nacional e internacionalmente. Hay todo un proceso de formación que amerita de la disciplina personal”, dijo.

Trompiz, exhortó a los interesados a censarse a través de las plataformas digitales de Vitrina Venezuela, Emprende Táchira y Emprende Venezuela, para conocer la ubicación geográfica, tipo de emprendimiento y necesidades reales de quienes conformarán el Movimiento Emprendedor del Táchira.

Liseth Vivas

Prensa Emprende Táchira