A punto de cumplir tres meses de espera en el Hospital Central de San Cristóbal por una cirugía que requiere para extraer un tumor cancerígeno de su cabeza, Clara Rosa Rodríguez Flores, solo sabe que lo único que desea es vivir, pero su salud ya comienza a deteriorarse, se le están olvidando algunas las palabras y le cuesta pronunciarlas.

En el área de Neurocirugía del nosocomio, tres personas hospitalizadas requieren de cirugías urgentes, ellos Clara Rosa, pero se enfrentan a grandes deficiencias, una de ellas es la escasez de personal de enfermería en las áreas de quirófanos.

Tras una primera extracción de un tumor en su cabeza luego de padecer cáncer hace tres años, nuevamente Clara Rosa volvió a ser diagnosticada con tumores en la misma zona, desde hace un poco más de tres meses, y se encuentra recluida en el área de Neurocirugía, esperando ser operada.

«Tengo miedo porque estoy perdiendo la guerra, esto es para operarme urgente, yo quiero estar con mis hijos y mis nietos», expresó la paciente de 58 años.

Pese a que Clara Rosa es tía del gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, ella no cuenta con los recursos económicos para acudir a una clínica privada.

No hay cama UCI para neurocirugía

Clara Rosa relató que cada semana le avisan que esté lista para su operación, pero cuando llega el día se le pospone, mientras que ella mantiene los insumos para la intervención quirúrgica en una bolsa negra sobre el locker del cuarto de hospitalización en el Piso 6.

Este miércoles, su cirugía fue retrasada por 15 días más, narró la mujer en medio del llanto.

«La única razón es que no hay cama en UCI, es lo único por lo que yo estoy esperando. Tengo una compañera de cama que llegó caminando y ella ahora no camina, porque su cervical se extrajo tanto que ya ella no puede pararse por sí sola», describió Clara Rosa Rodríguez.

«A veces no hay enfermeras, anoche no hubo enfermeras en el piso 6… mi mayor temor es que me voy a morir» contó.

Expresó que ella no crítica al Hospital Central, porque es uno de los que más recibe a pacientes en medio de sus carencias, pero aseguró que el tema de la pandemia, le reduce a los pacientes con enfermedades crónicas la oportunidad de ser atendidos.

«Yo se lo digo al gobernador: ya basta de prender luces ya basta de buscar alumbrado, vamos a meternos de lleno a los hospitales… a los CDI, a los laboratorios… sí se necesita alumbrado, pero lo primero es lo asistencial y la educación», exigió la paciente oncológica.

Deben alquilar el instrumental para quirófano

Hermes Rodríguez, esposo de Liz García, quien está hospitalizada desde el 2 de diciembre de 2021, relató que su pareja tiene un desgaste en la cervical que le está presionando la médula y todas las extremidades, lo que le ha causado paralización de la cintura hacía abajo, por ello requiere de una cirugía de urgencia.

«Ya tenemos los insumos y estamos esperando que nos dispongan de cama de Cuidados Intensivos y también estamos reuniendo el dinero para alquilar el instrumental quirúrgico», expresó el familiar de Liz.

Para el alquiler del instrumental quirúrgico que carece el Hospital Central de San Cristóbal, la familia de Liz García debe reunir una suma de 300 dólares, motivo por el cual están realizando rifas en la localidad de Rubio, donde reside.

Liz García, tiene 47 años y es madre de dos hijos menores de edad, por lo que su esperanza y la de su familia es que pueda recuperar la movilidad de su cuerpo, para lo que necesitará una larga rehabilitación luego de la operación.

En el HC es alta la demanda de cirugías

Pese a que en el primer centro asistencial del Táchira existen 9 quirófanos, 5 están medianamente operativos, uno está dispuesto para pacientes con Covid- 19, y solo 4 están operativos en un 50 % para las intervenciones quirúrgicas de 22 especialidades médicas, según informó el director del centro asistencial, Freddy Galvis.

«Tenemos carencias de aspiradores y quizá de iluminación, es una operatividad no al 100 %», argumentó el médico.

Esto ha conllevado a que exista una larga lista de aproximadamente 100 pacientes en espera de intervenciones quirúrgicas, precisó el galeno.

«Si bien se ha reducido un poco, la deuda quirúrgica que aqueja a la población tachirense ha sido por la escasez de personal tanto de enfermería como de especialistas médicos», explicó el director del hospital.

Glavis indicó que la demanda de pacientes que requieren cirugías es demasiado alta para el poco personal que tiene el Hospital Central de San Cristóbal.