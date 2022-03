El equipo de futbol, categoría Sub-14, El Corozal FC, que dirige el entrenador Anyerson Pereira, disputará la final de la copa Plata al derrotar el pasado domingo 6-MAR en la tanda de penaltis 5 goles por 4 a su similar La Beatriz, correspondiente a la temporada 2021 Copa de Oro – Copa de Palta de la Asociación Trujillana de Futbol (ATF) y Federación Venezolana de Futbol (FVF)

DOM 20-MAR Final Sub-14

El Corozal FC se enfrentará en la gran final de la copa Plata al equipo San Francisco de Asís de Pampanito el próximo domingo 20-MAR, a las 8:30 am en el Club Italven, ubicado en la vía Valera – La Puerta. El evento deportivo será propicio para rendir reconocimiento al señor Mariano Araujo, por su gran apoyo al equipo carvajalense, a todos los representantes del equipo que sigan respaldando a estos guerreros.

Grandes finales

Las grandes finales – además de la Sub-14 Palta – se jugarán el SAB 19-MAR iniciando simultáneamente la jornada futbolística a las 8.30 am, las categorías Sub-8 Plata, Calle Valera FC vs La Beatriz y Sub-10 Oro Coal FC vs Country Club Valera: Mientras a las 9:30 am, se enfrentarán en Sub-8 Oro, León de Juda vs Country Club Valera y en Sub-10 Plata, Calle Valera FC vs Orazio Di Rosa. Luego a las 10:30 am, en Sub-12 Oro, chocan León de Juda vs Don Bosco y en Sub-06 Oro, Orazio Di Rosa vs Miranda Elite. Seguidamente, a las 11:40 am en la categoría Sub-12 Plata, Orazio Di Rosa vs Monay FC:

Posteriormente en horas de la tarde, específicamente jugaran a las 12:50 pm, en la categoría Sub-14 Oro, León de Juda vs Coal FC; a las 2:10 pm, Sub-16 Oro, Don Bosco vs Yoel Daboin; finalizando la jornada deportiva sabatina con el encuentro a las 3:30 am de la Sub-20 Oro, León de Juda vs Halcón FC,

Para el domingo 20-MAR, se cierra el telón con tres grandes finales que comienzan a las 8:30 am, en la categoría Sub-14 Plata, entre las oncenas El Corozal FC vs San Francisco de Asís; la segunda a las 9:50 am, Sub-16 Plata, San Francisco de Asís vs Salesianos FC y se culmina a las 11:30 am con la final de la categoría Sub-18 Oro, con los clubes León de Juda vs Coal FC.

Talento deportivo carvajalense

Para orgullo de los carvajalenses, de madres y padres, el talento deportivo de la Tierra de Estovacuy, estará representado por la escuela de futbol Sub-14 Corozal FC, que integran, Jeremías Hernández, Jeremis Segovia, Nicger Rodríguez, Diego Machado, Almeibert Canelón, Jesús Fernández, Ángelo Maldonado, Enmanuel Maldonado, Franyer Bastista, Joan Terán, Daiver Linares, Jesús Caldera, Luhayber Hernández y Richard Rondón.

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub

