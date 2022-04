El concepto de democracia se conoce porque a diario y continuamente hablamos de ella. Todos nos enfrascamos en grandes discusiones, defendiendo la democracia, disertando como poder mantenerla, recuperarla y/o perfeccionarla, particularmente grandes dirigentes que se dan golpe de pecho y hablan de cómo hacer para recuperarla, ponerla en práctica y que ella sea respetada. Sobre el particular se dan grandes debates entre las organizaciones políticas, sociales, ONG.

Son declaraciones del dirigente político trujillano Luis Nieto, quien indico que se hace necesario poner en práctica todos aquellos elementos que nos permitan y nos deberían llevar a tener democracia, ya que en la actualidad observamos a la población, al ciudadano común muy decepcionado, debido a que no tiene confianza en las instituciones, en los actores políticos y/o organizaciones políticas, en el gobierno.

Activa participación ciudadana

Donde las personas – precisó – ven que el gobierno nacional y la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías no cumplen con sus funciones, van entrando en un estado de aislamiento, porque no ven la posibilidad de participar o no tienen confianza de expresar sus preocupaciones e inquietudes sobre lo que acontece, esto sumado a la poca tolerancia que genera el gobierno, que debe garantizar el estado de derecho de los ciudadanos, que se han visto vulnerados por mucho tiempo.

Los venezolanos – acotó – debemos asumir la ciudadanía, actuar en nuestros respectivos ámbitos; laboral, estudiantil, residencial, etc, para expresar todas nuestras opiniones, inquietudes, malestar, propuestas. Es importante la participación activa de las personas, entender que así como tenemos derechos, tenemos deberes.

Generar cambio y transformación

Es importante – dijo – poner en práctica continuamente el expresar, conversar, escuchar, hablar, entender y sobre todas las cosas, el respeto por los demás y los diferentes puntos de vistas. Debemos generar conciencia, para el cambio y la transformación, considerando que todos somos importantes y que todos somos de esta patria.

Donde se habla mucho de democracia – puntualizó – es en las organizaciones políticas pero a diario observamos que muchas de las decisiones más importantes son tomadas por un grupo muy reducido, generando cierto malestar dentro de su militancia. Hoy el país requiere del esfuerzo de todos nosotros, para salir adelante y ver que cuando logremos superar la crisis no sea un espejismo.

Respeto a las minorías

Para que podamos construir una autentica democracia – precisó – es importante, la tolerancia, paciencia, respeto, el escuchar. También es cierto que el voto es una parte fundamental de la democracia, pero no es el único y hay que mover un gran engranaje, todo un conjunto de elementos para poder alcanzar la democracia.

Para finalizar manifestó que debe retomar el respeto a las minorías, a lo que expresan todos los que de una forma hacemos vida en esta tierra, el respeto a los derechos que se consagran en la Constitución, el respeto al ser humano es importante, el ciudadano no debe abandonar ningún ámbito. El peor error que se puede cometer es el de no utilizar nuestro derecho de expresión, así no le guste al gobierno. Es nuestro derecho.

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub