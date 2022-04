Pese a la derrota en la Liga Futve, el atigrado sigue en los puestos de vanguardia y junto al Monagas suman 13 unidades, y escoltan al líder Deportivo La Guaira (14)

El Deportivo Táchira F.C., sigue sin rencontrase con la victoria, en la última presentación cayó 3-1 en casa de Carabobo F.C., en juego válido por la séptima jornada de la Liga FUTVE 2022, disputado en el “Misael Degado” de Valencia.

La derrota enciende las luces amarillas, en el bunker del actual campeón del rentado criollo. Los jugadores del atigrado no pueden leer el guión preparado por el técnico español Alex Pallarés, y esa deficiencia se nota en el terreno de juego, sobre todo en la zona defensiva, que se ha convertido en el talón de Aquiles. El cuerpo técnico no termina por deshojar la margarita y buscar un once ideal para las futuras presentaciones.

Pese a la derrota en la Liga Futve, el atigrado sigue en los puestos de vanguardia y junto al Monagas suman 13 unidades, y escoltan al líder Deportivo La Guaira (14).

Los integrantes del Carrusel Amarillo y Negro preparan maletas y el jueves santo, visitan a C.S. Emelec de Guayaquil, por la segunda jornada del Grupo A en Copa Libertadores, un duro compromiso para los andinos que llegan al choque con la necesidad de sumar luego, de la desastrosa presentación ante el Palmeiras.