El Deportivo Táchira volvió a perder la oportunidad de descontar puntos al Monagas SC , líder de la Liga Futve. La tropa que dirige Alex Pallarés no pasó del empate ante Metropolitanos, el careo se jugó en casa de los capitalinos y aunque el atigrado sacó un punto, los muchachos de Pallarés aseguran que el resultado fue corto, ya que hicieron mejor las cosas en la jornada 11.

El aurinegro sigue sin mostrar la chapa de actual campeón del rentado criollo, y este ambiente gris, enciende las alarmas entre los seguidores y representantes de los medios de comunicación que siguen al conjunto tachirense.

El carrusel amarillo y negro perdió la hoja de ruta en el torneo nacional; marcha en la casilla 7 con 16 puntos, a 7 unidades del líder Monagas SC (23).

Este fin de semana la Liga Futve borró del calendario la jornada 11 y a pesar, que el campeonato recién comienza, no deja de llamar la atención que el cuerpo técnico andino, no termina por oficializar un once ideal para los futuros careos y lo que le resta de la fase de grupos de la Conmebol.

