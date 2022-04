El choque de Copa Libertadores no será fácil para los tachirenses que pese a estar en los sitios de vanguardia de la Liga Futve, no cuenta con un once ideal para los dos frentes de batalla

El Deportivo Táchira está listo para escribir otra página dorada en el libro de Copa Libertadores, cuando enfrente esta noche (8:00 pm) al bicampeón Palmeiras.

El conjunto que dirige el español Alex Pallarés buscará sumar en la primera presentación del aurinegro en el Grupo A, de conseguir números azules ante el rival más duro que en teoría se presenta en el grupo, sería un plus para los próximos careos del actual campeón del rentado venezolano.

El choque de Copa Libertadores no será fácil para los tachirenses que pese a estar en los sitios de vanguardia de la Liga Futve, no cuenta con un once ideal para los dos frentes de batalla, el cuerpo técnico atigrado ensayó con varias alineaciones para las seis jornadas del presente torneo, y ha dejado ciertas dudas en el rendimientos de los jugadores en cada presentación.

Pero, los seguidores del amarillo y negro esperan que la Copa Libertadores sirva de elemento motivador a las figuras que conforman la plantilla del “Deport” y como en otras presentaciones, Pueblo Nuevo viva una noche de buen fútbol.

El bicampeón Palmeiras llega a la cita copera con la intención de llevarse los tres puntos, para ello el estratega Abel Ferreira puede alinear el once que llevó a la conquista del Campeonato Paulista, con un contundente 4-0 sobre San Pablo.

Los brasileños seguramente apostaran al 4-3-3 empleado en su última cita, aunque para muchos, puede presentarse esta noche con un plantel alterno, motivado al largo viaje hasta la ciudad de San Cristobal.

Las Probables alineaciones del Deportivo Táchira y Palmeiras

Deportivo Táchira: Cristopher Varela, Pablo Camacho, Jesús Quintero, Edisson Restrepo, José Marrufo, Francisco Flores, Mauirce Cova, Richard Figueroa, Yerson Chacón, Edder Farias y Renny Simisterra.

Palmeiras: Weverton en el arco, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquin Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Dudu, Rony y Gustavo Scarpa.