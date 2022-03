Caracas. Joselis Cristina tiene 29 años de edad, empezó a hurgar en su cabeza para recordar cuando comenzó el acoso escolar contra ella. Tras una revisión en su memoria, recordó que fue durante cuarto y sexto grado de primaria. Una época que le dejó cicatrices emocionales que marcaron su desarrollo como persona, en específico sobre su aspecto físico, una de las manifestaciones más comunes del bullying.

El acoso venía porque tengo las cejas muy gruesas. Además, siempre he sido muy delgada, tenía mi pelo rulo y entonces me catalogaban como ‘la fea del salón’ ”, expresó la joven. En aquel momento era solo una niña, no llegaba a los 12 años de edad.