Existe quienes hablan de 8 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país, en su mayoría personas mayores de 18 años, es decir 8 millones de electores que no participan ni votan en las elecciones, lo cual constituye un aproximado de 37% del padrón electoral de Venezuela, en relación al total de 21 millones de electores.

Igualmente, existe también un 20% de electores que nunca votan, más el 37% de electores y electoras, que están fuera del país; en consecuencia, suman entonces, un total de 57%, que no inciden en el resultado de las elecciones, de 21 millones de electores, siendo igual a 12 millones 600 mil electores. De lo anterior se desprende que, actualmente, en la 5ta República existe un histórico e irredento 20% que nunca vota.

9 millones de votos deciden

Es decir, que las próximas mega-elecciones de alcaldes y concejales, gobernadores y legisladores, del próximo 21 de noviembre de 2021, se resolverán, aproximadamente, sobre la base de unos 9 millones 400 mil electores, que constituyen el 40% del total del padrón electoral.

Garrafal error político

De todos los anteriores datos de análisis se desprende que, es y ha sido un error político garrafal hablar en Venezuela de un 70% de abstención en los anteriores procesos electorales; en consecuencia, haber hablado de 70% de abstención y tomarlo como expresión de 70% de apoyo a la oposición, es una estafa y vil manipulación a la opinión pública.

Exigieron invasión militar

En conclusión, del análisis se desprende que, la abstención real y verdadera no es, no será, ni nunca ha sido de 60 % y menos de 70%, como los perversos intereses extranjeros, y los venezolanos pro imperialistas, que quisieron hacer creer al país y al mundo, garrafal error, para exigir y solicitar a Estados Unidos y Europa una invasión militar contra Venezuela. Perversos y anti-bolivarianos sectores, interesados en la abstención y en llamar a no votar como estrategia soez y de traición a nuestra patria venezolana, para justificar los llamados a invadir nuestro país con fuerzas militares norteamericanas y el apoyo neocolonialista de Europa.

Sanciones y bloqueo

También, solicitando e imponiendo sanciones y bloqueos contra Venezuela, como expresión de odio a muerte contra el pueblo humilde de la República Bolivariana de Venezuela. Sanciones y bloqueo como odio a muerte contra los pobres de Venezuela. Hemos sido los pobres quienes hemos tenido que sufrir desde hace 6 años atrás la falta de alimentos y medicinas, y en los últimos 4 años la falta de gas licuado para las cocinas y la falta de gasolina, gasoil y transporte.

No fue un error garrafal, fue un horror garrafal de la oposición contra los pobres, fue una expresión del odio a muerte de la oposición contra el pueblo pobre de Venezuela, al que la oposición no perdona que el pueblo sea Chavista y Bolivariano. Por eso el pueblo que verdaderamente participa y vota, dará un inmenso voto castigo contra la oposición.

Punto crucial del desenlace

Las próximas mega-elecciones del 21 de noviembre de 2021, será un punto crucial para la confrontación y desenlace electoral del histórico conflicto político venezolano, que también redundo en un conflicto geopolítico.

En la 4ta República, un 20% votaba

Por otro lado, históricamente, Venezuela siempre desde la cuarta República, desde la segunda mitad del pasado Siglo XX, siempre Venezuela, tuvo altísimos niveles de abstención, que incluso, antes de irrumpir, Hugo Chávez en la escena política de Venezuela rondaban más de un 60% del padrón electoral formalmente inscrito. Con el agravante que, para entonces, en la cuarta República, un elevado porcentaje de venezolanos y venezolanas en edad electoral, cercana al 20%, no estaban inscritos en el Registro electoral.

Es decir que, para entonces, era un 80% de venezolanos y venezolanas que no participaban ni decidían en la entonces de la llamada “Democracia” Puntofijista. En la pasada 4ta República solo un 20% de la población en edad electoral participaba. Antes de Chávez, las elecciones y los gobiernos eran de espaldas y contra el 80% del pueblo de Venezuela.

Solo un 20% era el que participaba y mantenía la llamada alternabilidad del poder, entre Acción Democrática y Copei, y en su último período del puntofijismo, el “chiripero” de Convergencia con Rafael Caldera.

A partir de Hugo Chávez

A partir de la irrupción del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, alcanza niveles de máximo histórico de participación electoral del pueblo, movido por la esperanza del huracán Chavista-Bolivariano, en el cual, incluso ciudadanos y ciudadanas que nunca se habían inscrito nos inscribimos para votar por Hugo Chávez. Actualmente en la 5ta Republica, a diferencia del pasado, la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas en edad electoral están inscritos en el Registro Electoral Permanente, REP. Somos un total de 21.160.912 electores, venezolanos y venezolanas.

40% del padrón electoral cuenta

Si es cierto que, 8 millones de electores y electoras están fuera, ya eso constituye cerca de un 40% de electores que por ahora no cuentan ni pueden contabilizarse como abstención.

De ese 40% del total del padrón electoral de 21 millones de electores y electoras, 8 millones 400 mil electores, que es el que verdaderamente cuenta, participa y vota, se distribuyen en un 13% de los 21 millones, son en apoyo a la oposición, 2 millones 730 mil votos. Por su parte, el Gobierno obtendrá un 25%, del total de 21 millones, que constituirá unos 5 millones 250 mil votos del total del padrón electoral.

El Gobierno obtendrá mayoría de cargos

Así, el Gobierno doblará en votos a toda la oposición; que por lo disperso de la misma, la victoria del Gobierno estará por encima del 85% del total de los votos válidos, obteniendo él la mayoría de los cargos a elegir en las próximas mega-elecciones del próximo 21 de noviembre de 2021.

El Gobierno pudiera obtener, por lo menos, entre un 75 y 80% de los cargos municipales y legislativos. Y, ¡Ojo!, la posibilidad de 90% de las alcaldías y un 93,33% de Gobernaciones, sino el 100% de las Gobernaciones.

Derecha y ultra-Derecha

La oposición de Derecha y ultra-Derecha en Venezuela, deberá pasar muchos años y décadas pagando penitencia por toda la traición a la patria, por todo el daño y dolor causado contra el pueblo pobre, que hemos sufrido el embate, terror y horror de las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Deberán pagar años y décadas de penitencia por la traición a la patria, por haber llamado a no votar en elecciones anteriores, para pretender desconocer el gobierno, deslegitimar el Estado y la República, desconocer y violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconocer la soberanía popular, y pretender entregar el país mediante solicitud de invasión por parte de los Estados Unidos con el apoyo de Europa.

No merecen volver

A parte de ello, el haber la oposición causado tanto horror y muerte contra el pueblo, por falta de alimentos y medicinas, por la oposición en alianza con Estados Unidos y Europa, haber cometido genocidio contra el pueblo de Venezuela. Después de lo que la oposición hizo, a partir de haber ganado la Asamblea Nacional en 2015, la oposición en Venezuela jamás merece volver a ganar una elección en Venezuela, jamás merecen volver a ganar un espacio importante de poder.

Aclaratoria

**Roberth Antonio Ramírez Torres, Promotor Comunitario y Licenciado en Ciencias Políticas, Politólogo. Este análisis no es en nombre ni compromete a las instituciones para las cuales laboro y con las cuales realizo trabajo comunitario. Es un análisis político de absoluta responsabilidad y convicción política personal y Geopolítica.