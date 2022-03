Eduardo Viloria/DLA.- El exconcejal de la Ceiba Andrés Medina, dijoen declaraciones que nos suministró, que el ejecutivo nacional que preside el señor Nicolás Maduro y sus ministros, contravienen claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al no publicar las respectivas leyes de presupuesto aprobadas, lo que ratifica que sin la publicación de ese documento oficial, como es la Gaceta Oficial, no existe Ley de Presupuesto válida en lo que corresponde para el año 2022, lo que ha llevado a estos funcionarios a cometer presuntos actos reñidos con la Ley, al no hacer las publicaciones respectivas.

Esta situación, añadió Andrés Medina, constituye una flagrante violación de los derechos que tenemos los venezolanos de estar informados, lo cual también le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir estas estadísticas, que debe dar cuenta de la ejecución presupuestaria de cada año tanto del presupuesto de inversión como de funcionamiento.

Menciona el declarante al ampliar la declaración, que la gravedad que señala está reflejada en la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2022, aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre del año 2021, que hasta los momentos no ha sido publicada en la Gaceta Oficial, conociéndose solamente la exposición de motivos, la cual carece de fundamentos técnicos, al no incluir premisas fundamentales de gran relevancia como es el precio estimado del Petróleo, volumen de producción y exportación del mismo; el tipo de cambio y las tasas de inflación y crecimiento económico, previstas para este año, quedándonos ahora como recurso legal, hacerle un llamado a la representación del gobierno nacional, a fin de que den a conocer los presupuestos a nivel nacional, regional y municipal aprobados, donde se debe dar a conocer, información de las cifras fiscales, el producto interno bruto, al igual que los de la balanza de pagos y los datos de pobreza en nuestro país, datos estadísticos muy importantes, que deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República, lo cual sirve para el manejo de datos a los diversos niveles de corporaciones, despachos y profesionales de la materia, que oficialmente no tienen conocimiento de las cifras aprobadas, por no haber una publicación oficial que deben conocer y aplicar los diversos despachos, que son gobierno en cada localidad.

