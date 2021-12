El pasado jueves 23, en la parroquia Junín del municipio Sucre y demás localidades cercanas, hubo un corte de de luz de siete horas, pues la electricidad se fue a las 3 de la madrugada, y regreso a las 10 de la mañana, dijo Pedro Daboín

Estos cortes de electricidad, además de dañar los artefactos eléctricos del hogar, no permiten el funcionamiento normal de los comercios, pues las neveras donde hay carne, no se pueden abrir y el punto para cobrar lo que gasta el cliente, no se pueden activar, porque precisamente es la electricidad imprescindible para su funcionamiento.

Que habremos hecho, se expresó con un dejo de tristeza Pedro Daboín, para que el gobierno nos castigue de esas manera, dijo el declarante al despedirse.