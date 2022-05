Washington, 26 may (EFE).- EE.UU. confirmó este jueves que no ha invitado a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que «todavía» no ha cursado una convocatoria para este país.

El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O’Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde a preguntas del legislador Marco Rubio, de origen cubano, ratificó que ninguno de esos países ha sido invitado por el momento, aunque fue tajante con que ni Venezuela ni Nicaragua lo serán.

«¿Hemos invitado a alguien del régimen cubano a tomar parte en la cumbre?», interrogó Rubio, a lo que el funcionario del Departamento de Estado contestó que esta decisión corresponde a la Casa Blanca.

Presionado por el senador sobre si eso significa que todavía no se ha invitado a Cuba, O’Reilly insistió en que se trata de algo que tiene que decidir a la Casa Blanca, a lo que Rubio volvió a preguntar si desde allí se ha hecho una convocatoria para la isla caribeña.

«Bajo mi conocimiento, no», indicó O’Reilly, quien agregó que EE.UU. ha invitado a representantes de la sociedad civil de Cuba.

O’Reilly explicó que el Gobierno de EE.UU. quiere «tener una amplia participación de la sociedad civil de cada país donde los autoritarios, los dictadores, busquen terminar con el debate público».

Sea o no invitada finalmente, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó el miércoles que «en ningún caso» asistirá a la cita.

Acto seguido, Rubio preguntó sobre si EE.UU. ha invitado a la cumbre al «régimen» de Nicolás Maduro o a cualquiera de sus representantes, ante lo que el coordinador de este encuentro dijo que «absolutamente no».

«No los reconocemos como un Gobierno soberano», zanjó O’Reilly.

En respuesta a una cuestión similar sobre si se ha invitado al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, O’Reilly contestó con un «no» rotundo.

Respecto a la oposición venezolana, el funcionario afirmó que EE.UU. reconoce a Juan Guaidó «como el presidente interino legítimo de Venezuela» y añadió que están en «discusiones constantes» con el «Gobierno transitorio» venezolano sobre cómo pueden participar y colaborar en la cumbre.

Preguntado por Rubio, O’Reilly indicó que le corresponde a la Casa Blanca cursar esa invitación y que esta por el momento no se ha enviado.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, adelantó hoy que este viernes definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas ante la polémica por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cita que se celebrará en junio en Estados Unidos.

López Obrador ha creado una polémica regional al condicionar su asistencia a que la Casa Blanca invite a todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cumbre.

Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas, aunque asistirán a la reunión.

Durante la audiencia, Rubio se interesó por la postura de México y O’Reilly subrayó que están manteniendo discusiones con el Ejecutivo de ese país y todos los Gobiernos de la región sobre «la organización y la estructura del debate».

