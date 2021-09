Un llamado a la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, para que deponga su candidatura a la reelección después de la escasa participación electoral en las primarias realizadas por la Alianza Democrática este domingo 19 de septiembre, realizó este lunes el dirigente de Primero Justicia y candidato a diputado por San Cristóbal, Eduardo Delgado.

“Esa írrita participación el día de ayer en unas primarias convocadas por un sector que decidió darle la espalda a Venezuela, no queda más que hacerle un llamado a quienes dirigen ese sector, a la ciudadana Gobernadora y a quienes están en la Alianza Democrática, a deponer la actitud de divisionista que tienen en el estado Táchira, y apoyar la construcción de la verdadera unidad. Los niveles de participación no pasaron ni el 0.6%, es decir, a las 2 de la tarde no habían participado 1.000 personas, y en el conteo escasamente llegaron a 3.000 votos, cuando en San Cristóbal la participación pasa los 100.000 votos para la oposición en los procesos electorales, y en las primarias pasa de 30.000 votos”, explicó, acompañado de la dirigencia de la tolda aurinegra.

Delgado destacó que para que un candidato a la Gobernación del Táchira pueda tener opción a ganar, en San Cristóbal debe garantizar más del 40% de participación del registro electoral, lo que no ocurrió este fin de semana.

“Es írrita la participación de la Gobernadora el día de ayer, y le hacemos un llamado a la conciencia democrática, a si alguna vez lideró este proceso poner esta aspiración de lado y sumarse a la construcción de la verdad unidad en el estado Táchira, para por nada del mundo permitir que Freddy Bernal le meta mano a la Gobernación del estado”, manifestó.

Eduardo Delgado indicó que él fue uno que decidió declinar su aspiración a la Alcaldía de San Cristóbal al darse cuenta que otras figuras tenían la opción de ganar a través de la Mesa de la Unidad Democrática.

“No queda más nada que ser honestos con la unidad, con la democracia y deponer las aspiraciones que ellos están adelantando. La unidad la encabeza Fernando Andrade. Esto no es un tema de aspiraciones personales, si fuera un tema de aspiraciones personales yo mismo estaría aspirando a la Alcaldía de San Cristóbal, pero apoyamos a la verdadera unidad debido a los problemas que está viviendo el país”, resaltó.