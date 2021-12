Luis «El Teacher» Cárdenas.- El entrenador venezolano Rafael Dudamel, junto con sus compatriotas Marcos Mathias, Joseph Cañas y Rodrigo Piñón en el cuerpo técnico, han llevado nuevamente al Deportivo Cali a la definición por un título de liga, luego de su triunfo alcanzado este sábado 2-0 ante Junior de Barranquilla, por la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales correspondientes a la Liga Betplay II colombiana.

Bajo un extraordinario ambiente, con más de 30 mil almas alentando desde tempranas horas, el azucarero les respondió con una categórica victoria, que nunca estuvo en peligro, que lograron dominar de principio a fin, donde fueron claros en el ataque y mostraron un extraordinario orden defensivo, para neutralizar al rival, que sólo tuvo como arma tirar centro desde los costados, donde sobresalía Freddy Hinestroza, mientras los demás no pudieron encontrarse sueltos por parte de los barranquilleros.

Al 25′ llegaría el apertura del marcador, luego de una mano dentro del área que el árbitro principal Wilmar Roldán decretó como penal sin ningún tipo de dudas, donde ni siquiera intervino el VAR. Harold Preciado fue el responsable de cobrar y lo hizo de manera perfecta, como manda el libreto: arriba y al costado, escogiendo el sector izquierdo del guardameta Sebastián Viera, quien adivinó el lanzamiento, pero no me pudo llegar. Se prendió la fiesta en Palmaseca y no era para menos, el camino a la final empezaba a allanarse.

A diez minutos para el final llegaría la liquidación del partido, en una gran jugada colectiva que dejó al joven Daniel Luna ubicado en diagonal por derecha, donde enganchó y soltó un potente remate cruzado al palo derecho de Viera, para de esta manera estrenarse como goleador y cerrar con broche de oro la noche del «Decano», que de esta manera llegó a 13 puntos, sacándole siete de diferencia a su escolta.

Ahora a Dudamel le quedará un partido para cerrar el cuadrangular, de visitante frente al Deportivo Pereira entre semana, un duelo donde podrá darle descanso a algunas piezas importantes y que sumen minutos algunos jugadores de poca participación en las últimas semanas, mientras prepara el once de gala para medirse al finalista de la llave B, que pudiera dilucidarse este domingo, donde están con más opciones Deportes Tolima, Millonarios y su archi rival América de Cali. Las finales serán el domingo 19 y el miércoles 22 de diciembre, con sedes por definirse.

Al final del partido la gente celebró a lo grande y corearon por varios minutos el nombre del profesor Rafael Dudamel, como agradecimiento por llevarlos a la final, en un semestre que lo iniciaron con otro entrenador, donde estaban deambulando cuando llegó el venezolano y no solo clasificaron a los cuadrangulares, sino que en esta instancia han demostrado ser los mejores y tener dominio en cada faceta, viéndose la mano del cuerpo técnico y el carácter ganador del DT, que fue ídolo como jugador del club y ahora empieza a escribir otra historia dorada como estratega dentro del azucarero.

