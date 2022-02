Ha muerto un viejo roble de Valera, uno de esos prohombres que sin su presencia la Historia de Valera estuviese incompleta, conocí a Don Luis González con uno de sus libros de «Testimonios del periodismo trujillano» bajo su brazo, compartiéndolos con sus colegas cronistas.

Fue en la Convención en el Estado Bolívar o en Aragua, no recuerdo bien, me impresionó su fortaleza y deseo de querer hacer las cosas, su claridad y don de gente, hablamos de la similitud entre Tovar y Valera, de su traducción periodística, en cada encuentro hasta el 2000 cuando gracias a Dios el Alcalde de Bailadores me sacó del cargo, él era partidario que no renunciará a las prerrogativas como miembro de ASOCEM, le expliqué las razones de mi decisión.

En cada Convención había un espacio para compartir e intercambiar libros, después lo vi con motivo de los actos en homenaje a Monseñor Jáuregui.

Un periodista prestado a cronista o un cronista dedicado al periodismo, fue uno de los fundadores y consecuente con el Diario de Los Andes, su pluma fue incansable y su legado transcendente para Valera y la andinidad.

Don Luis González fue un constructor de ciudadanía, un ejemplar ciudadano y un Maestro en el verdadero sentido de la palabra.

Desde Tovar y Bailadores quiero expresar la más sincera condolencia a sus familiares y amigos, hoy la crónica está de luto.

Paz a su alma y promoción eterna a su memorias.

Néstor Abad Sánchez

ex cronista de Bailadores

La Abadía, febrero 5, 2022