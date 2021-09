Mucho se ha debatido sobre el posible reinicio a clases presenciales en el mes de octubre de 2021 bajo el esquema 7 X 7. Docentes y médicos han alertado sobre la posible propagación del COVID-19 porque los estudiantes no están vacunados, y no todos los integrantes de las familias han recibido la primera dosis, al igual que los docentes; sin embargo, hay otro de los temas que preocupa a los educadores y es el mal estado de la infraestructura escolar.

Martha García, docente, denunció a Diario de Los Andes que en la Escuela Monseñor Briceño, ubicada en la calle 14 de Táriba, municipio Cárdenas, la infraestructura del segundo piso no está en condiciones aptas. Indicó que hace días funcionarios de Protección Civil realizaron una inspección en la que determinaron que no deberían ser utilizadas estas instalaciones.

García precisó que en esta institución educativa el agua potable falla mucho y los baños de la planta baja están tapados, lo que no garantiza la salubridad de los alumnos. Acotó que la subdirección encontró tres galones para mandar a impermeabilizar los techos, pero no tienen pintura, por lo que las autoridades le solicitaron a los docentes que les pidieran colaboración a los padres y representantes.

También les pedirán a los padres de los estudiantes llevar los implementos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. “Piden bioseguridad, alcohol, desinfectante, cloro a los representantes. Nos preguntamos ¿todos los representantes podrán en este momento colaborar con eso? ¿Quiénes se encargarán de cubrir los gastos médicos en caso de una infección de COVID? Hay que ser positivos decía el director, y nos preguntamos ¿el Estado no es el garante de la educación, si es gratuita?, se preguntó Martha García.

Precisó que la situación está tan complicada que padres de estudiantes que estaban en colegios privados, quieren inscribir a sus hijos en escuelas y liceos, pues el dinero ya no les alcanza para cancelar las cuotas mensuales.

“La infraestructura es una limitante”

Al respecto el presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Táchira, Ildemaro Useche, declaró el pasado 14 de septiembre que las condiciones para el inicio del año escolar 2021- 2022 siguen siendo precarias. “Hemos hecho los análisis respecto a la situación que presenta la infraestructura escolar y hemos determinado que sigue siendo una de las limitantes que tienen mayor peso por lo que los padres y representantes pudieron haber abortado ese inicio del año escolar”, expresó.

Manifestó que uno de los derechos de docentes, alumnos y representantes, es tener instituciones educativas en óptimas condiciones, pero actualmente el deterioro es tal que esas sedes no podrán usarse para recibir a los alumnos.

“La recuperación de estas áreas no es competencia de los educadores, no es competencia de los padres y representantes, es competencia del Estado tener instalaciones en óptimas condiciones, porque requieren cuantiosas sumas de dinero para su recuperación, reparación, pintura. No creemos que los docentes con los actuales salarios estén en condiciones económicas para atender pintura de aulas, pintura de pupitres, material didáctico”, agregó.

Ildemaro Useche indicó que los docentes están claros que el país se desarrolla a través de la educación, pero reiteró que no se pueden exponer a los alumnos y docentes a infraestructuras en riesgo, y a la posible propagación del COVID-19. Afirmó que de contar con condiciones adecuadas volverán a las aulas.