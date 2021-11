Pasadas las elecciones del 21 de noviembre, cada quien hace su análisis de los resultados obtenidos; en ese sentido, Pablo Mujica, candidato a concejal por el municipio Valera, expresó que a la luz de los resultados electorales la MUD no tiene la suficiente capacidad electoral para ganarle al gobierno, otra lectura de este proceso es que el chavismo ha disminuido considerablemente su número de votantes “Así se desprende del estudio de los centros de votación, el pueblo chavista se rehusó a votar cansado de la misma rosca, que andan en camionetotas y el pueblo anda en cotiza, buscando a Dios por los rincones”.

Mujica aseveró que el pueblo que no votó está consiente de la necesidad de cambios, pero no percibe alternativas, propuestas que resuelvan sus necesidades y opta por quedarse en casa –continúa en su análisis- por otro lado se tiene una oposición, llámese MUD, Alianza Democrática y partidos Independientes, que no tiene estrategias para aprovechar el mal momento que atraviesa el gobierno, dedicándose a destruirse entre sí, y al oficialismo no lo tocan “ni con el pétalo de una rosa”, en sus declaraciones y accionar político.

“La división de la oposición le otorga la victoria al gobierno y desmotiva al pueblo, ya que no se tiene una referencia válida para salir de la crisis”, aseveró Mujica “Si seguimos como vamos, tendremos Maduro para rato”.

Aboga Mujica por poner un alto al enfrentamiento, la descalificación, las acusaciones infundadas, precisando que es hora del encuentro, de la unión de todos los factores políticos y sociales que representan la oposición, “se trata de construir una verdadera unidad entendiendo que los votos parcelados son necesarios para el rescate del país y la democracia como sistema de vida, y dar un cambio de timón que le dé confianza al pueblo”.

Para finalizar quien fuera candidato a concejal –dijo- seguiremos en el trabajo político y social a favor de las comunidades del municipio Valera, convencidos de que vienen nuevos tiempos y oportunidades, mantenemos nuestro compromiso por una Valera de progreso.

José Rojas

