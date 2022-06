Representantes de la juventud de los partidos Voluntad Popular (VP), Encuentro Ciudadano, y Primero Justicia (PJ) del estado Trujillo, manifestaron su rechazo a la detención de varios jóvenes en Chacao (estado Miranda), quienes participaban en un homenaje a Neomar Lander, a quien dicen fue asesinado por los cuerpos de seguridad en el 2017 en medio de las protestas nacionales de entonces.

Como arbitraria catalogan la detención de los cuatro jóvenes de Voluntad Popular (VP), en la avenida Libertador de Caracas, a la altura del municipio Chacao, donde gobierna el Gustavo Duque del partido Fuerza Vecinal.

Norlymar Miranda, coordinadora de Juventudes de Encuentro Ciudadano en el estado Trujillo, dijo que los detenidos pintaban murales temporales acompañados de variados factores sociales y políticos, y por ello considera arbitraria la detención. “Alzamos nuestras voces porque no es posible que nuestros jóvenes ya no tengan la seguridad de protestar, de su derecho a recordar. A Nicolás (Maduro) y a Duque (Gustavo) le decimos: recordar no es delito. Nuestros chamos recordaremos siempre a quieron su vida por esta lucha y lucharemos siempre para que su lucha no haya sido en vano”. Comentó.

Elvis Briceño, secretario juvenil de PJ indicó: “la lucha de pocos vale por el futuro de todos. Desde trujillo exigimos la liberación inmediata de nuestros chamos. Todos los partidos políticos debemos alzar la voz, que toda la juventud se pronuncie. A Nicolás Maduro le decimos que no sea cobarde y que libere a nuestros muchachos”.

Edgar Prada, reponsable regional de Juventudes VP, sostuvo que los jóvnes están detenidos por el simple hecho de protestar, por recordar a quien dio la vida por la democracia y libertad de Venezuela. “Recordar no es un delito. Exigimos la libertad de nuestros líderos, de nuestros jóvenes. No estaban haciendo nada ilegal para ser detenidos. Exigimos respuesta y fe de vida de nuestros dirigentes nacionales de Juventudes de Voluntad Popular”.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital