Eduardo Viloria/DLA.- Crisanto Peña, directivo del partido político Centrado que junto a Lenín Tirado y Jesús Rojas, quien según él tuvieron que ver por el trabajo desinteresado, que llevó a la elección de Oswaldo Puche como concejal del municipio Rafael Rangel, rechazó la mañana de este martes 4 de enero, después de concluir la reunión del Concejo donde resultó presidente del cuerpo el señalado concejal, el pacto Oswaldo Puche – Psuv.

Nosotros no trabajamos para realizar pactos con el partido de gobierno, Psuv, “organización política que al igual que sus dirigentes, son culpables de todas las calamidades que vive el país”; trabajamos para ganar, no pudimos, dijo. Resultando inconcebible que pactemos con el principal adversario, el partido que ha demostrado no querer al pueblo, pues la nación, el estado y los municipios se han empobrecido, como muestra la migración de nuestros coterráneos, que se han tenido que ir a otras naciones, para conseguir aunque sea la alimentación, que no consiguen en el país, preciso Crisanto Peña, sumamente molesto al despedirse.