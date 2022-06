Una sesión especial por el Día de la Radiodifusión en Venezuela, realizó este martes 7 de junio del Consejo Legislativo del estado Táchira (CLET), para reconocer la labor de las voces de la radio en esta entidad andina, entre ellos a quienes han fallecido, como Armando Hernández, quien fuera periodista durante años en esta casa editorial y dejó huella en el mundo de la radio.

La oradora de orden de la sesión especial fue la locutora y animadora, Ana Capra, quien durante su discurso realizó un recorrido por los inicios de la radio en el Táchira, enumerando a cada una de las emisoras que fueron creando en el ciudadano aquella necesidad de mantenerse informado y entretenerse a través de los medios de comunicación.

Destacó que tanto en AM como la FM, el Táchira ha tenido a locutores irreverentes, con ímpetu, compromiso y entrega, destacando que lo más importante no es tener una bonita voz, sino el conocimiento necesario para transmitirle a los oyentes. Saber de lo que se está hablando y actualizarse con el paso del tiempo, para no defraudar a quienes se encuentran del otro lado.

Durante la sesión también fue reconocida la labora de dos periodistas de Diario de Los Andes, Luzfrandy Contreras y Mariana Duque, por su programa de radio informativo Punto de Encuentro, en donde además de dar a conocer las informaciones diarias, le dan espacio a distintas fuentes y comunidades.

La esposa y los hijos de Armando Hernández, también recibieron un reconocimiento post morten. Allí las diputadas Charly Rojas y Nellyver Lugo, recordaron la huella que este hombre de los medios de comunicación dejó en la radio, en donde fue pionero y referencia por sus notas de último minuto en materia de sucesos.

Desde el lugar de los hechos, Hernández hacía sus contactos telefónicos con una fanfarrea particular que lo sigue identificando, y allí se hacía evidente su compromiso con el radioescucha, por lo que la diputada Nellyver Lugo le manifestó a sus dos hijos periodistas, Favio e Irimay Hernández, que en ellos queda la responsabilidad de continuar con el legado dejado por Armando Hernández.