Este sábado, se llevó a cabo el acto de juramentación de los nuevos miembros de las estructuras de bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), electo a finales de agosto; en el estado Trujillo.

En este acto realizado en el Domo Bolivariano de Carmania se hicieron presentes el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional, el enlace del Partido en la entidad Pedro Carreño, gobernador del estado Gerardo Márquez, y la Alcaldesa del municipio Valera Angie Quintana. Además de los diputados a la AN: Michel Duque, Francisco García Yorman Gudiño, Leydaly Griman, entre otros dirigente del partido Rojo.

Cabello juramentó a los nuevos miembros de las estructuras de bases del PSUV del estado, y les fue entregado a todos los nuevos jefes, y jefas de calle, comunidades y UBCh, el nuevo manual sobre las funciones de los líderes de las bases.

Cabello aseveró que el PSUV debe convertirse en el partido para la unidad, para unir a todos los que quieren lograr una Patria grande, sumar voluntades, extender la mano al necesitado.

“Esa unidad solo se puede hacerse desde la base, es la unidad de todo el pueblo no hay calle, barrio o comunidad que no tenga lideres del PSUV, por lo que debemos practicar la humildad. La tarea ahora es unir, avanzar hacia las elecciones 2024 sin descuidar al pueblo que es a quien no debemos, para la construcción de la verdadera revolución”, dijo Cabello.