Samuel González/ECS.- Cada 13 de septiembre se celebra internacionalmente el Día del chocolate, en honor al escritor británico, Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate; la fecha también coincide con el natalicio de Milton Hershey, fundador de la reconocida compañía de este rubro; existen muchos mitos, leyendas y realidades sobre el chocolate y en esta nota te compartimos cinco de ellos:

1- El chocolate blanco no existe

Sí, has leído bien y aunque seguramente has probado “chocolate blanco”, este producto se trata de un preparado a base de leche condensada y azúcar que incluye manteca de cacao, pero no contiene pasta de cacao, el cual es el principal ingrediente para la producción de chocolate.

2- La iglesia católica pensó en prohibir el consumo de chocolate

Durante el siglo XV, el consumo de chocolate comenzó a masificarse y se utilizaba con algunos fines terapéuticos, para el siglo XVII la población ya consumía el producto por gusto y placer, provocando la consolidación de la industria chocolatera; la iglesia católica llegó a preocuparse por el nacimiento de la nueva red industrial y consideró declarar el consumo de chocolate como pecado asociado a la brujería y lujuria.

3- El Chocolate fue utilizado como “efectos especiales”

En 1960 la producción cinematográfica aún no contaba con la actual tecnología para efectos especiales o especialización en materiales de utilería, es por ello que el director, Alfred Hitchcock, utilizó jarabe de chocolate Bosco para representar sangre en una famosa escena de la película Psycho.