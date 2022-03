“Destruidas” se encuentran las vías que comunican a los municipios Antonio Rómulo Costa y Seboruco del estado Táchira, y hacia las zonas de montaña en la entidad, según denunció el diputado del bloque unitario del Consejo Legislativo Estadal (CLE), Heriberto “Junior” Labrador, quien se encuentra realizando un recorrido por la entidad para presentar un informe sobre el estado en que se encuentra la vialidad.

Destacó el parlamentario que deslizamientos, fallas de bordes y huecos reinan en las carreteras que son utilizadas por los agricultores que transportan más del 65% de las verduras, hortalizas, frutas y productos cárnicos hacia el centro del país. “Estamos reportando todas las fallas de borde y los deslizamientos que tenemos en estas localidades, para posteriormente presentar un informe al parlamento regional”, dijo.

Aseguró Labrador que de no ser por los habitantes de esas zonas que rellenan con tierra o piedras los huecos, y reciben de parte de los conductores algunas monedas para su subsistencia, ya no existieran carreteras y no se pudiera pasar, pues ninguna autoridad regional se ha acercado al sitio.

“Es importante destacar que si un municipio, un estado o un país tiene carreteras en pésimo estado, no solo se perjudican los conductores, sino también los pequeños y medianos empresarios, el transporte de alimentos y en especial el turismo”, destacó el diputado Heriberto Labrador.

EL diputado Heriberto Labrador manifestó que aunado al problema de la vialidad, está el de la electricidad, pues los productores de estos municipios pasan más de seis horas continuas sin el servicio.