En términos generales, no existe en ningún estado o municipio individualidad u organización política alguna que por si sola ostente el suficiente capital electoral para derrotar al oficialismo, salvo las excepciones antes mencionadas. Dios quiera estemos equivocados por el bien de Venezuela….Esto fue lo que adelantamos antes del 21NOV, y fue lo que sucedió, salvo Freddy Superlano en Barinas. En los municipios donde el PSUV-GPP ganó el candidato a gobernador y perdió el aspirante a la alcaldía simplemente se produjo el voto castigo o pase de factura, en otras palabras el chavismo descontento favoreció a la mayoría de los alcaldes electos, especialmente a los financiados por el gobierno, porque obviamente nunca lo iban a hacer para beneficiar a los de la MUD.

DIASPORA…Pensaba que los analistas nunca iban a caer en cuenta y considerar en sus análisis la importante incidencia de la diáspora en las pasadas elecciones vinieron hacerlo luego de los resultados. Igual paso, con la abstención, que fue subestimada.

REFERENDO A MADURO…luego de las elecciones del 21NOV es el tema y sobre el cual existe el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) que lo promueve, integrado entre otros, por el dirigente socialcristiano Cesar Pérez Vivas, la exmagistrada Cecilia Sosa y el periodista Nicman Evans. Sobre el particular, recomendaría a estos ilustres venezolanos que promueven este instrumento constitucional como solución a la crisis política, económica, social y moral que vive Venezuela primero, aprovechando la euforia de los electos gobernadores y alcaldes – y las organizaciones políticas que los postularon – una vez asumido el cargo, que digan si los votos con los que ganaron están a disposición para solicitar y activar el referendo contra Maduro, o en su defecto, que su decisión sea producto de una consulta de los electores de la jurisdicción que representan, preguntándoles si están de acuerdo con el referendo para sacar a Maduro del poder. Otra propuesta, consultar a los electores SI o NO debe el gobernador o alcalde apoyar el referendo. Hay les dejo amigos de la comisión proreferendo

ESTADO COMUNAL…su definitiva instauración es la deuda que tiene Maduro con el comandante eterno. Consideramos que para el año 2022 será su prioridad. Sobre este tema el régimen viene avanzando considerando que la AN 2020 ya aprobó la Ley de Ciudades Comunales, sobre la cual han advertido especialistas en la materia tiene como propósito el desmantelamiento institucional de gobernaciones y alcaldías con la transferencia de competencias al denominado poder popular, tal como lo viene haciendo sistemáticamente, prueba de ello, el pago de nomina de gobernaciones y alcaldías fue asumido por el gobierno nacional, o el anuncio hecho por Maduro, sobre la empresas hidrológicas que serán pasadas al poder popular. Mientras Nicolás Maduro avanza en ese sentido, hasta la fecha ningún factor político se ha pronunciado al respecto, esperemos a ver cual va a hacer la posición y reacción de los recién electos gobernadores y alcaldes en defensa de sus competencias. Hay quienes piensan que a Mauro no le conviene porque gano la mayoría de gobernaciones y alcaldías y que no es necesario, creo por el contrario, es al revés, la resistencia es menor, porque solamente serán 4 las gobernaciones y ciento y pico alcaldías, de las cuales esperemos a ver cuales se revelan en contra del estado comunal para no quedar como simples jarrones chinos.

ADELANTO…la clave del éxito para el referendo revocatoria es lograr que el descontento popular se exprese, porque la causa de ese descontento es Maduro, no son gobernadores, ni alcaldes o diputados a la AN, tampoco legisladores mucho menos concejales es Nicolás Maduro, su salida es el mejor y mas efectivo antídoto para la abstención…escríbanlo

MANIFIESTO…Así como lo expresé públicamente que las elecciones regionales y municipales no ocuparían mi atención en lo personal, por no representar la solución a la grave crisis económica y social que vivimos, razón por la cual decidí no votar, y en consecuencia no estuve a favor o en contra de candidatura alguna, como en efecto sucedió. Tampoco OPINARË sobre las nuevas gestiones en gobernaciones y alcaldías…Hasta la próxima.