NUEVAMENTE…con nuestros lectores y seguidores, reiterando el agradecimiento a Diario de Los Andes por este espacio al servicio del interés ciudadano evitando la manipulación sobre temas y acontecimientos en lo político-electoral-gubernamental, que requieren – por su repercusión en la vida publica nacional, regional y municipal – ser abordados en su justa dimensión y propósito, y no dejarlos solo en lo mero informativo para que reine la mentira, la confusión, la duda, la desinformación, máxime cuando obedece a estrategia política-comunicacional.

ELECCIONES 21-NOV…Régimen de Maduro va con la mayor representación. Son tres los bloques a su favor Bloque Oficial: PSUV – GPP…Bloque Cómplice: ALIANZA DEMOCRATICA y el Bloque de los Testaferros: INDEPENDIENTES – CANDIDATOS NATURALES. El primero, cómodo y seguro. El segundo como el tercer bloque hicieron el mandado a Maduro y cobraron. Mientras que los factores democráticos representan el cuarto Bloque con la PLATAFORMA UNITARIA pagando el precio de la división y la incoherencia e irremediablemente camino al matadero electoral. El quinto bloque con DISIDENTES DEL GPP, como es el caso del PCV, cuyos candidatos no representan ninguna amenaza. La denominada nueva nomenclatura político-electoral

POR FAVOR NO CONFUNDAN…candidatos naturales con liderazgos naturales, los primeros obedecen a intereses personales y económicos; los caracteriza la hipocresía política, la soberbia, actúan tras bastidores, utilizan la mentira para manipular, se victimizan para ocultar sus debilidades, viven embriagados de poder, y lo peor, carecen de trayectoria política, lucha social y comunitaria, Mientras, los segundos son todo lo contrario, particularmente, los que han emergido durante los últimos 20 años, tanto en lo político dando la pelea internamente en las organizaciones políticas para rescatar sus valores y principios; ejercen la política para servirle a la gente y no para servicio propio; y en lo ciudadano, al lado de las comunidades no solo interpretando sus reclamos y demandas – porque no es suficiente – sino participando, liderando protestas manifestaciones y acciones de calle.

RECUPERAR ESPACIOS… ¿PARA QUÉ? se trata de un falso argumento esgrimido por actores y/o analistas políticos en ese intento fallido de promover candidaturas unitarias. La gente se pregunta si valió la pena recuperar las gobernaciones de Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui. Durante los 4 años qué cambio se produjo en esas regiones; no hay crisis económica, social y política; acaso hay gasolina, gas domestico, no falla la energía eléctrica; son mejores los sueldos y salarios de los empleados públicos, no existe hiperinflación, si fuera así, ese descontento popular en cada estado y municipio ya se hubiese identificado con cualquier candidatura para derrotar al oficialismo. Así que la gente esta clara que estas elecciones regionales y municipales lamentablemente no son la solución a la tragedia nacional que se vive en nuestro país, de allí, el poco interés en dichos comicios, situación que favorece electoralmente al régimen.

REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE (REP)…Tanto actores políticos como analistas y encuestologos para nada toman en cuenta la diáspora electoral, que representa más del 20%, y que existe proporcionalmente en estados y municipios. Por ejemplo, si son aproximadamente 21 millones de electores réstele 4 de la diáspora quedan 17 millones menos el 50% promedio de abstención – si no es mas – 8 millones y medio, que es igual para lo regional y local. Eso sin contar que son más de 70 mil candidatos, de los cuales más de 65 mil son distintos al Oficialismo. Doméstica y proporcionalmente se puede deducir que el panorama electoral evidentemente favorece al PSUV-GPP.

CAPITAL ELECTORAL…desde el 2015 hasta la fecha el mayor porcentaje lo ostenta el descontento popular 80% el restante 20% el oficialismo. Del comportamiento y la disposición de ese descontento en función de las particularidades de cada estado o municipio depende que el oficialismo arrase con gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y concejos municipales. A estas alturas del juego ninguno de los bloques ha capitalizado lo suficiente de ese descontento popular – y si fuera así, el mismo estaría disperso por la exagerada cantidad de candidaturas de los bloque 2 y 3 promovidas y financiadas por Maduro – para ganar una gobernación o alcaldía, a excepción de los estados Zulia, con Manuel Rosales; Lara con Henri Falcón; y Nueva Esparta, con Morel Rodríguez, donde el aval es su gestión cuando se desempeñaron como tal, sin importar a que bloque responden. Igual sucede en el estado Trujillo en las alcaldías de San Rafael de Carvajal con Marcos Montilla; Candelaria con José Ochoa y Campo Elías con Dilcia Rojas. Dicho de otra manera, en términos generales, no existe en ningún estado o municipio individualidad u organización política alguna que por si sola ostente el suficiente capital electoral para derrotar al oficialismo, salvo las excepciones antes mencionadas. Dios quiera estemos equivocados por el bien de Venezuela….Hasta la próxima