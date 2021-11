Eduardo Martínez, residente de la zona del Chorro del Indio, denunció que las autoridades sanitarias a cargo del proceso de vacunación contra el covid en Táchira, le niegan el derecho de tener la segunda dosis a su esposa, quien recibió la primera dosis en Charallave.

Ana Cecilia Leal, de 76 años, persona afectada que requiere su segunda dosis, relató que ella se vacunó con primera dosis en Charallave, en vista que se encontraba allá visitando a sus hijos y quedó atrapada en medio de las cuarentenas.

La primera dosis se la aplicó en junio, y en julio debía recibir su segunda dosis, pero para esa fecha en Charallave no había, por lo que ella tuvo que regresar a Táchira.

“Al llegar aquí he solicitado en el CDI, en el Oncológico y los sitios donde están las jornadas, pero me dicen que no porque me puse la primera dosis en Charallave. Me dicen que, la que ponen aquí vienen contadas para las personas que se aplicaron primeras dosis y entonces que para mí no hay”, explicó la mujer discapacitada.

Ana Cecilia expuso que es difícil para ella viajar a Charallave, en vista que es una persona de la tercera edad y discapacitada por operación en el fémur izquierdo.

Martínez expresó que no se justifica ni entiende el por qué negarle a una persona mayor y discapacitada la atención adecuada y pronta para ponerle la vacuna.

“Esto que le llegue a Maduro o a quien tenga que llegarle, ya está bueno de tanta lavativa, de cualquier forma hay que cumplir con la salud”, exteriorizó.

Se preguntó si las personas se tienen que enfermar por el solo hecho de no tener recursos para viajar al centro del país. Pues la afectada es es residente del Chorro del Indio, zona a donde no llega transporte y las vías de acceso están en deplorable estado.