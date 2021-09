Luzfrandy Contreras/DLA.- Tras registrarse el fallecimiento de nueve pacientes recluidos en el área COVID-19 del Hospital Central de San Cristóbal en Táchira desde el lunes 27 de septiembre hasta este miércoles 29 de septiembre, familiares de pacientes denuncian presunta presencia de una bacteria contaminante que está generando algunos problemas intestinales en los mismos con un desenlace fatal.

Cruz Uzcátegui, tiene a su mamá recluida desde el pasado lunes en horas de la tarde, desde ese día ha observado el fallecimiento de estos nueve pacientes; mientras tanto no ha visto ningún alta médica proveniente de esta área.

«Aquí las condiciones me parecen deplorables (…), se le agradece a los dirigentes políticos que tomen en cuenta que también existe un Hospital Central en donde la gente se está muriendo, me da pena decirlo pero se gasta millones pintando las calles, allá al fondo hay una escalera, que da pena ver como bajan los muertos por esas escaleras porque el ascensor no sirve», declaró.