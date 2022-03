Eduardo Viloria

DLA

Cortes de electricidad por largos periodos y subidas imprevistas del voltaje son consecutivos en el eje panamericano, tal como lo dijo la mañana de este martes el dirigente comunitario Pedro Daboín, residenciado en el Kilómetro 23, capital de la parroquia Junín del municipio Sucre.

Señalo Daboín que el lunes fue un día sumamente difícil para los vecinos del Veintitrés, pues se sucedieron dos prolongados cortes eléctricos de 4 horas cada uno, y después más de 15 apagones de 10 y 15 minutos, que desespera a las amas de casa y demás residentes en los hogares, ante el riesgo que corren sus artefactos de uso cotidiano, que pueden dañarse por estas fallas de la electricidad.

Aquí no hay donde concurrir, las pequeñas bodegas y negocios que existen cierran al no funcionar los puntos de cobro y por el riesgo que corren los aparatos que funcionan con el fluido eléctrico, dijo Daboín, sumamente molesto, por la actitud de los señores de Corpoelec que no resuelven ni dan ninguna respuesta a la problemática que se les plantea, en relación a las fallas en el servicio eléctrico.