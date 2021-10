La preparación en materia culinaria en Táchira ha sido una alternativa para muchos, quienes invierten con sacrificios su dinero procurando un posterior oficio, pero algunos institutos abusan en cuanto al cobro que hacen a los estudiantes para su formación, a pesar de que reducen su tiempo de academia, así como otras dinámicas de entrenamiento que no sé corresponde, según denuncian a esta redacción.

Sobre el caso una alumna, quien pidió reserva de su nombre, pero aseguró a través de una comunicación a este medio, que son muchos los afectados con los cobros sin control de parte de la administración de un instituto gastronómico ubicado en la zona de Barrio Obrero, en San Cristóbal.

“Solicitamos inspección de parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos –SUNDEE- a los institutos de gastronomía del Táchira”, refiere la alumna, quien dice ser víctima del instituto gastronómico, al aspirar prepararse.

Obligan a pagar grandes montos

“Es un instituto nuevo, del que estamos hablando. Algunos han estudiado en otros institutos y saben que no es así. Por ejemplo, las guías con recetas, al principio las cobraban en 20 mil pesos colombianos, ahora ya valen 50 y 60 mil pesos y son dos recetas. Dijimos que no podía ser así, y dijeron que por ser recetas de un continente valían eso. Eso se consigue en internet, pero exigen que se compre, no se puede fotografiar o compartir entre alumnos. En caso de que se decida no llevarla, igual se tiene la deuda y es obligatorio comprarla”.

Explica la denunciante que en ese instituto de gastronomía de Barrio Obrero, “abusan en los costos del material de apoyo, y a esto hay que sumar el costo de pago de mensualidades que es en dólares y solo dan dos días de clase al mes, y cada día de estudio hay que pagar la guía mencionada por una receta”.

Refiere la denunciante que hay mucho desaliento entre los jóvenes y adultos por el sin límite en los costos, que sin reparo ni control exigen en el instituto de gastronomía, “deseamos aprender, pero no tiene derecho a esos abusos, es imposible tantos gastos aparte de lo que hay que invertir en productos para la elaboración de las recetas”, refieren finalmente.