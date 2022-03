El coordinador de Control de Gestión y Planificación del Seniat en el estado Trujillo, Trino Godoy durante una entrevista radial informó que desde el 1º de enero se encuentran desplegados en todo el territorio nacional con el tema de la campaña “Declara y paga” el impuesto sobre la renta (ISLR) cuyo plazo vence el 31 de marzo.

El funcionario expresó “Por instrucciones de nuestras autoridades Lcdo. José David Cabello Rondón, Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT) y la Lcda. Yesebel Viera, Jefa de la Oficina Regional, estamos desplegados tanto en los medios como personalmente en operativos de divulgación llevando el mensaje para que tanto personas naturales como jurídicas lleven a cabo a feliz término y antes que venza el plazo la declaración del impuesto sobre la renta”

“También hemos estado presentes en los ayuntamientos municipales, llámese San Rafael de Carvajal, Valera y Motatán, llevando este mensaje para que las personas tengan la orientación de primera mano. Este sábado 19-MAR vamos a estar en el centro comercial “Vista Park” donde también pueden acercarse a obtener la información”, anunció.

No dejen para última hora

El declarante fue enfático “La invitación es a que no dejen para ultima hora este deber, cumplamos con el deber de declarar y pagar el impuesto sobre la renta en el caso que les de a pagar antes del 31 de marzo”.

Sobre el balance hasta la fecha de la cantidad de personas que han declarado, manifestó “Lo han hecho principalmente los contribuyentes especiales – que es una calificación que tenemos dentro de la administración tributaria nacional – ya casi todos han efectuado la declaración. En el caso de las personas naturales y jurídicas aun faltan. Por eso es el llamado a que no lo dejen para última hora”

Evitar sanciones

“Tomemos en consideración que el sistema tiene como base y funciona bajo la figura del internet, que no es un sistema infalible, que no podemos dejar para ultima hora para prever temas de ese tipo. “Yo se que el plazo es hasta el 31 de marzo” es mucho lo que alegan las personas, sin embargo, la planificación va por delante. Tomar en consideración muchas variables externas que pueden afectar el proceso, y que obviamente si no lo hacemos dentro del plazo podemos ser sancionados por ese punto”, concluyó diciendo Trino Godoy

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreub