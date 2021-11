A pocos días de finalizar la campaña electoral para la elección de alcaldes, gobernadores y diputados a los cuerpos legislativos del estado Trujillo, las familias que cohabitan en la casa cultural de El Milagro, por centésima vez ruegan por una vivienda.

Estos damnificados son producto de las distintas crecidas de las quebradas que circundan al municipio Valera, ha transcurrido el tiempo y estas familias no han visto resultados a sus peticiones.

Son tres periodos gubernamentales que llevan solicitando casas dignas, cuando la gestión de Hugo Cabeza y José Karkom (+), se nos hicieron visitas e informes, igual sucedió en el mandato como alcalde de Temístocles Cabezas, la historia también se repitió con la actual alcaldesa Iroschima Vásquez y actual mandatario regional Rangel Silva, ambos gobernantes tienen nuestros informes engavetados nos comenta María Paredes.

Condiciones insalubres

Son alrededor de 8 familias que llevan más de 11 años viviendo en la zozobra y pésimas condiciones en que se encuentra este ícono de lo que fue el desarrollo cultural del barrio El Milagro, hoy día quienes habitan en este recinto desde hace siete meses soportan los olores putrefactos de las cloacas rotas, amenazados por un techo a punto de desplomarse, sin agua ni luz, cocinan a base de leña y si alguno tiene suerte lo hace con gas.

Durante este tiempo son incontables los candidatos a los cargos deliberantes que les han ofrecido villas y castillos, pero ninguno -como ellos lo manifiestan- les cumple.

Basta ya de engaños

María Paredes “Tengo ya 10, años, viviendo en este lugar, procedo de la calle Valera, mis tres menores hijos han crecido bajo esta casa; hemos hablado con todos los organismos, y son muchas las promesas y pocas las soluciones, gente de la alcaldía han venido levantan informes y hasta allí llega el asunto”.

Marvelis Valera “Yo tengo ya 11 años y medio, somos entre 6 y 8 familias, todos han venido, blancos verdes, azules, rojos, Protección Civil, nos dio la orden de desalojo, pues esta estructura está en condiciones de riesgo, la actual Alcaldesa del Valera conoce nuestra situación pero hasta los momentos no ha movido ni un dedo, para ayudarnos.”

Luis Espinoza” Tengo 13 años viviendo en la Casa Cultural del Barrio del Milagro, esperando que se me otorgue una vivienda, pero no entendemos porque no lo hacen, solo aparecen en tiempos de elecciones, prometen y al ganar se olvida de nosotros.”

Niños en riesgo

Es dramática la situación de estas humildes personas padres y madres de un aproximado de 12 niños y niñas que sufren los rigores de las condiciones de insalubridad que presenta esta vivienda albergue de humanos, sin baños adecuados, hechos a la usanza, pozos sépticos.

Todos ellos coinciden en que el gobernador del estado Trujillo conoce la problemática ya que fue uno de tantos candidatos que los visito más seguido ofreciéndoles viviendas y hasta el sol de hoy “nos tienen como animalitos de corral”.

Estos ciudadanos aspiran que los nuevos señores que se monten en el poder le den cumplimiento al artículo 82 de la CRBV que les garantiza el derecho humano a tener una vivienda digna acorde con sus necesidades.

Reiteran al unísono estas familias que no quieren más promesas sino verdaderas soluciones a su estado de indigencia habitacional, reconociendo que al principio de la pandemia se les dio cierta ayuda y asistencia de manera esporádica, pero igual que su esperanza de vivienda, solo quedo en eso esperanza.

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

