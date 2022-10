Introducción

La verdad es que en estas dos últimas semanas las noticias han estado signadas por las luctuosas y espectaculares tragedias de los colapsos de las cuencas de Tejerias y El Castaño en Aragua

Pero lo importante es no solo lo deplorable acontecido, sino terminar de poner «las barbas» en remojo» por ello, y procurar que «desastres» como los mismos (precedidos por otros notorios como el de Vargas, El Limón y Tovar) NO sigan ocurriendo en nuestro país

Ya «ríos de tinta» se han vertido para reportarlo -incluyendo el audaz, oportuno, encomiable y responsable «reporterismo ciudadano» -el cual no se ha rendido ante la censura bloqueadora o diversionista !

…La opinión pública tiene que saber, y en forma directa autónoma ! A fin del respectivo establecimiento de responsabilidades, y aprendizaje de las respectivas lecciones

Es en esto último, precisamente, donde queremos en esta ocasión centrarnos !…La verdad es que: Es indudable lo vital de la gran abrumadora Crisis Ambiental Integral -en los actuales tiempos !! … Comprometedora ya de la vida misma de todos nosotros y de su viabilidad futura

Y por tanto, es altamente irresponsable, y hasta criminal, que todavía hayan inescr u pulosos «líderes» políticos, económicos, y sociales, y ciudadanía misma, que la sigan olímpicamente ignorando !….En sus «planes de desarollo» -que en verdad deberían llamarse «de anti desarrollo y de segura ruina y debacle futura»

Y Ojo: NO se trata de falta de leyes -que las hay -y muy claras y completas !…De lo que se trata es de hacerlas cumplir !! Y, sobre todo, del «Sentido Común» de NO causarle a los demas daños y perjuicios calamitosos o mortales ! – Que a nosotros mismos no nos gustaría que nos causaran !! …Y que inexorablemente nos terminarán afectando -por aquello de «la delicada Interdependencia de la Vida» y la máxima ético-moral de que «el que la hace, tarde o temprano la paga» !!

El escenario natural.

…Como también es cierto que -a pesar de que la insoslayable «crucial dimensión ambiental» engloba hoy muchas cosas como «el estado de la biodiversidad, la destrucción y contaminación de habitats, el desquiciamiento climático…de los suelos, bosques y aire…»- el componente AGUA -incluyendo su cantidad y calidad- es, sin embargo, un «eje transversal CLAVE» en todo lo anterior

¿Y como se inserta el mismo en todo ello ? Pues : a través del estado de los «valles o cuencas», y del llamado «ciclo hidrológico»

Las palabras «Valle» o «‘Cuenca’, por lo general son intercambiables: Ambas se refieren a «especies de depresiones geográficas zurcadas por algún prominente curso de agua»– que suele nutrirse no solo de otros más pequeños afluentes de superficie, o de la lluvia misma, sino también de acuíferos subterráneos o del agua producida por los bosques o aire húmedo circundantes.

…Esto último suscita el tema del «ciclo hidrológico» como «fuente»…Donde se trata no solo de lo que viene de la lluvia -ello a su vez vinculado con el espacio sideral- o «desde la superficie», sino también de lo que pasa con dicha agua de lluvia a nivel del penetrado subsuelo !! -ello a su vez dependiente de los respectivos auspiciosos gradientes de temperatura…Y desde donde luego puede tal agua «regresar» o «resurgir» con nutrientes para naturalmente re-insuflar Vida a toda la cadena ! (….micro nutrientes y energía sutil, de los cuales carece el agua original de lluvia por ser prácticamente solo «agua destilada» !)…. A fin de volverse vegetación o agua de superficie….Para desde allí, volver a evaporarse hacia la atmósfera …Y luego volver a caer en la forma de lluvia !

« Sin esta «mitad» del ciclo hidrológico, que es lo que pasa bajo tierra, NO podría entenderse el entero ciclo hidrológico» ! -ha sentenciado Viktor Schauberger !

… En un, pues, en suma MUY complejo entramado (más como una «dinámica espiral abierta» que un simple ciclo cerrado o estable )

….Se comprenderá, pues, por qué muchos consideran a dicha agua como «un prodigioso y primigenio ser vivo» ! Y por qué todas las grandes religiones o espiritualidades del mundo han llamado a dicho hídrico «entramado» como: «los aposentos donde Dios ha colocado los cimientos del actual mundo creado» (i.e. el cristianismo)… ó: «pensamiento memoria y espíritu de La Creación» (i.e. los Kogui).

…Y más aún: Con el añadido de que en la noción de Cuenca o Valle es difícil creer que «la depresión geográfica» vino, pues, antes que el río…..Más bien parece lo contrario !…A juzgar con casos tan emblemáticos como el del mismo gran Valle o Cañón del Colorado ! ….Capaz de alcanzar 3 kms de profundidad, y donde hasta sus más avezados geólogos o historiadores insisten en subrayar que el mismo río, a lo largo de milenios, fue el que talló a dicho Gran Cañón o Valle (!)…..

El escenario artificial o intervenido desquiciado

Si todo lo anterior nos parece complejo (aunque, en el fondo pueda ser muy lógico o sencillo), imagínese el lector cuan mas complicado ha de ser que venga un homo «brutus» -que no «sapiens» -echado hoy muy de menos- cual «elefante entrando en cristalería» -que no el sabio animal del monte….a acabar con o a desquiciar Todo lo anterior !: Un caos inmanejable mayor

…Con su contaminación calentadora; su calamitosa desforestación (los «bosques» -ademas del gran resto que nos dan en sustento,»vientres a través de los cuales ocurre la fertilización o partos de la sin par gentil, benefactora y sanadora agua natural de manantial» !); la perforación a diestra y siniestra de los delicados acuíferos subterráneos, a fin consumirlos ! (cavernas donde se gesta el vital líquido de la Vida !!….susceptibles además de ser perturbadas o contaminadas con «pozos» sépticos o efluvios contaminantes de perforaciones en pos de minas o hidrocarburos !); el colapso general de cuencas capaces de producir » grandes avasallantes crecidas» (!) de aguas diversas, con barro, rocas y palos de árboles arrasados)..en una veloz carga letal -cual misil de guerra….capaz a su vez de alterar drásticamente no solo la fisonomía de todas las colinas o laderas del Valle, sino también, y mucho más, los rellenos, taludes o cimientos artificiales de los moradores incautos o imprudentes que se hubieran «instalado» en medio del mismo….para no hablar de anegar o derrumbar, en un santiamén, a las que antes parecían sus incólumes viviendas, vehículos, vías o incluso factorías

…..Del paraíso al infierno, en instantes, pues

….Es lo que hemos en carne propia padecido con los vividos respectivos citados en la Introducción «desastres» ! -Pero en verdad NO hay «desastres» en la Naturaleza…Sino «reacciones» en «la dinámica de «causa y efecto, acción e interacción» !! (el «desastroso principal», en verdad, parece más bien haber sido el homo brutus ! -o desfiguracion del homo sapiens !)….

…Es lo que hemos visto de nuestro «vivenciamiento» (ojo: solo el «conocimiento vivencial» vale !… el mero intelectual siempre es dudoso o endeble)….Tanto en santuarios naturales, como los bajo intervención. humana irracional extrema

Y aunque no hemos podido entenderlo bien del todo -Nadie como El Creador Divino y sus ignotos misterios, sentimos que «la cosa va en esa dirección !»

La «Hermana Agua»; con su «Balance de Tierna Flexibilidad con Firme Reciedumbre» (o de «zanahoria con palo»); con su «Alquimia Sanadora» de «Eje Transversal por la Vida»; nos está señalando, desde hace tiempo, un Camino ! : Cese urgente de la depredación suicida inescrupulosa, Cuido amante y responsable del delicadamente Interconectado e Interdependiente Orden Natural….Planes por Cuencas y Bio-Regiones Ya! …E incluso dichas nociones y planes, como: «Referentes para una mejor organización humana en lo político, lo social lo económico, lo cultural y de Salud»

….No la hagamos esperar más !! (y sobre todo, en un lugar como nuestro país donde ella nos ha estado «batuqueando» fuerte a nuestra puerta !…pero en verdad, en todo el Planeta y en nuestra más genuina humanidad ! …Pues, el tiempo se nos va ya de las manos !!…..)

En conclusión

Que el Orden Natural -aun con sus remanentes «misterios» como parte del Plan de Dios, ó nuestras limitaciones para plenamente entenderlo, sea nuestra preferente «Brújula de Referencia» !! -y no el peor «bate quebrado» irracional, desquiciante y suicida, caos de arrogante intervencionismo humano !

….Y cuando en duda, la humildad y sabiduría preventiva ! Ante dicho Orden Natural !

Pues, como dijo Hipócrates, «Padre de la Medicina» Moderna (donde muchos de sus practicantes parecen haberlo olvidado): «Medicina siempre humanista, compasiva y lo más natural posible, para Antes que nada, No dañar !…Y porque debemos estar preparados para aceptarlo -puesto que «lo sutil es más poderoso que lo burdo, lo intangible, que lo intangible; lo invisible, que lo visible; y el Todo, mayor que la suma de las partes !-que: «El aleteo de una mariposa en Australia, puede «desatar» un huracán ante nosotros

En suma, que tenemos que despertar de «tanto vendaje enceguecedor o idiotizador», de toda la actual matrix -consciente o inconsciente- suicida, arrogante vana «tiranía antropocéntrica» (!!).

Solo La Verdad -en el Orden Natural o Divino- nos hará Libres !

Somos Quienes hemos estado esperando !!

.