Este domingo 20 de febrero en el estadio «Ángel Salas» de Mendoza Fría continúa lo mejor del softbol caliente en el estado Trujillo con una nueva jornada de la Liga “Valle del Momboy” en homenaje al santo patrono «San Antonio Abab», luz espiritual de la parroquia.

La información fue suministrada – a través del espacio “Hablemos de Deporte – por Ángel Salas, presidente de dicha liga, quien destacó que en esta temporada softbolística participan varios equipos de diversas parroquias del municipio Valera, en especial, Mendoza Fría y La Puerta.

20-FEB / Jornada dominical: 4 juegos

El dirigente deportivo anunció que son cuatro los encuentros para esta jornada dominical que comienza a las 9:30 am, entre los equipos Motor Jerez vs Chimó Andino; seguidamente a las 11:30 am: Guerreros vs Chimó León; posteriormente a la 01:30 pm, Olimpo vs La Lagunita y cierra a las 3:30 pm con Cardenales del Momboy vs La Cordillera.

Resultados del domingo 13-FEB

Sobre los resultados del pasado domingo 13 de febrero, indicó que en el primer encuentro a novena de Azulejos venció a Agripe con marcador de 14 carreras por 6. El pitcher ganador fue Francisco Toro y el derrotado, Jaime Ramírez. Los mejores bateadores por Azulejos, Jesús Araujo 4-2, Alexander Parra 4-3 con 1Hr, Carlos Ocanto 4-2 y por Agripe, Camilo Rivas 4-3 y Franklin Espinoza 2-1.

En el otro juego Los Cerrillos derrotaron por nocaut en el tercer episodio a Boston con score de 12 rayitas a 0. Jimy González ganó desde la lomita, perdiendo el partido Leonardo Aldana. Al bate destacaron por Los Cerrillos, Jhoan Espinoza 3-2, Jhonatan Chávez 3-2, Daniel Guardia 3-2 y Tony Pacheco 3-3 con 1Hr.

_______________________________________

Douglas Abreu / CNP 21627

@douglasabreu