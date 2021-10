Por Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Transcribo prácticamente este mensaje por no encontrarle aristas de síntesis, por su grandísima importancia para nuestra indetenible Nueva Humanidad Terrestre.

“DESDE LAS NAVES PLATEADAS, A TODOS LOS ANGELES HUMANOS. MENSAJE DEL COMANDANTE INTERGALÁCTICO JEFEASHTAR SHERÁN”. Bienvenidos Hermanos Galácticos del planeta Tierra. 3 Mayo 2020.

El Adversario ha de sentir bien su desaparición (Los Oscuros creadores de la Matrix 3D), disfrutemos de este desenlace final, los Tiempos están siendo perfectos. Hoy nos comunicamos directamente con todos vosotros (Uds.), los que tenéis la suficiente consciencia para comprender estas palabras de rencuentro a través del contacto consciente en este NUEVO DÍA, que se abre ante todos Uds. Conectamos aquí y ahora para pediros prudencia, paciencia y sobre todo colaboración.

En estos momentos tan especiales para vuestro planeta, el Sistema Solar y toda la Galaxia Vía Láctea, estamos sobrevolando vuestros espacios para vigilar, controlar y asegurar el Gran Plan establecido por los responsables de este rincón del Universo. Nosotros, la Confederación Galáctica, estamos ya preparados para colaborar en los próximos eventos que van a producirse y que vais a vivir en La Tierra.

Una gran Flota de la Cruz Solar, de naves interestelares plateadas al frente del Cmdt. Ashtar Sherán, han tomado posiciones, para que ninguna entidad, ni grupos de entidades, puedan perjudicar ni incumplir la ejecución del plan y la manifestación de la Edad Dorada que en vuestro planeta debe y está siendo instaurada en los plazos previstos. Todos los responsables de los gobiernos más potentes del planeta están informados, avisados e instruidos sobre cuáles son las condiciones y los cambios a realizar en este Ciclo Cósmico que ya ha llegado a su fin.

Una vez expire el plazo, la aparición de nuestro Ejército de Luz será imparable, nuestra tecnología al servicio de la Luz y del Plan Divino, serán implacables para todos aquellos que quieran obstruir el proceso de Ascensión de este planeta. No habrá lucha, ni opresión, ni invasiones. Simplemente apareceremos para asegurar que el proceso de la Nueva Tierra se produce sin impedimentos políticos, económicos, religiosos o racistas. La aparición de nuestras naves plateadas, junto a otros eventos que simultáneamente van a tener lugar, asegurarán la instauración de un nuevo paradigma en todo el planeta. En ese momento, el Gran Despertar de la Humanidad provocará una gran liberación de Luz, que destruirá toda la densidad que habéis estado acumulando en el astral de esta Tierra, liberándolo, de toda esa energía densa y transmutándola en Luz. Todo el sufrimiento, la enfermedad y el egregor (Energía mental de baja vibración) de agresividad y egoísmo, será erradicado en este acto de Ascensión multitudinario. Es inimaginable para vuestras mentes, este momento que os estamos describiendo.

Estad preparados para cuando se requieran vuestros servicios, pues desde esta frecuencia en que estamos conectando con Uds., se os conoce a todos uno a uno, os tenemos localizados a todos y cada uno de Uds., a los que sois conscientes de nuestra presencia y a los que no. Nuestra flota de naves posee tecnología sofisticada.

Es un sistema de archivos, donde aparecen todos sus logros, vais siendo monitorizados para actualizar todos sus progresos, dándonos cuenta así -casi constantemente- de vuestra capacidad de actuación y grado de colaboración en este proceso. Siendo nosotros en todo momento conscientes del tipo de colaboración y apoyo con el que podemos contar con cada uno de Uds. Es muy importante que no desfallezcáis ahora, pues cada paso que deis por Uds. mismos, nos permite a nosotros el que podamos contar con Uds., con mayor o menor intensidad en estos tiempos que están al llegar.

Debéis saber que todo lo que os está impidiendo vuestra Evolución, todo lo que ahora se os presenta como obstáculos, forma parte de la resistencia que está habiendo por parte de un sector oscuro de la humanidad. Esta parte no está aceptando las nuevas condiciones a seguir en este planeta y está intentando impedir la ejecución de este plan. Está en contra de la reinstauración del gran plan y la instauración completa de la Luz en este planeta (Y dentro de Uds.).

Por todo ello están intentando crear miedo, violencia, desesperación, desánimo e ignorancia. No les deis fuerza, es el último cartucho que están quemando con gran desesperación. Centraos en Uds.Mismos/as, uníos con otros Grupos auténticos de Trabajadores de la Luz, trabajad en silencio y sobre todo, ¡Discernid!

No todo lo que se está haciendo y diciendo en nombre de la Luz, es para la Luz. No intentéis desenmascararles vosotros, perderéis tiempo y esfuerzo. No perdáis el tiempo en ir contra algo que pronto dejará de existir, no lo alimentéis ni siquiera con tus pensamientos. Enfocaos en la Luz, trabajad desde la Luz e irradiadla en toda su intensidad. Dejad para nosotros a los perversos, a los instigadores, a los embaucadores, esos ya han elegido y son responsabilidad nuestra, no vuestra. Cada vez que les deis poder con vuestras mentes o a través de tus emociones, pensamientos y sentimientos, entráis a merced de ellos y en el que nosotros no podemos entrar. Ahí estáis perdiendo fuerza, efectividad y tiempo, debilitando nuestro Ejército de Luz en la Tierra, retrasando así la Victoria Final. No caigáis en esta sutil trampa, porque si caéis nosotros no podremos intervenir.

Que Uds. sepan detectarlos, y la única forma de que los detectaréis, es poniéndolos delante de vosotros para que podáis sentir como vibran sus auras. No os fijéis en quiénes son, ni como son, ni siquiera qué hacen. Sentid su vibración y si no encontráis nada, simplemente apartaos, nosotros os protegeremos, si os empeñáis en luchar y desenmascararlos, nosotros tenemos que retirarnos y dejaos a su merced. Queremos que entendáis que la Luz, es Luz. Y en la total comprensión de la Luz, ella no va contra nada ni contra nadie. Simplemente se expresa, ¡ES!

Dejadnos protegeros en todo momento, no hagáis nada que os aleje de nuestra protección, pues ello supone una pérdida de poder en vuestros campos energéticos, una pérdida de poder de vuestra Misión como Trabajadores y del Gran Ejército de la Luz y una pérdida de poder que hay en todos los rincones de este planeta. La Confederación Galáctica en pleno está aquí y ahora para apoyaros, por eso estamos dando este mensaje de toma de consciencia, de unificación, para que sepáis controlar vuestra mente y vuestras emociones.

Yo, el Cmdt. Asthar Sherán (¿Arcángel Miguel?), responsable Jefe de la Confederación Galáctica y al mando de dichas naves, pido aquí y ahora la colaboración de todos los seres de la Tierra que, estén en la frecuencia para entender este comunicado dirigido sin excepción a todas las almas despiertas y conscientes del planeta en el lugar que estén y de todas las almas que en el trascurso de esa liberación en la Luz Gaia puedan despertar.

Por la importancia, la envergadura y las consecuencias de este mensaje, hacedlo llegar al mayor número de seres del planeta que puedan entenderlo, comprenderlo y aplicarlo. No tengáis ningún miedo de que caiga en manos ignorantes, pues no será creído. No tengáis miedo de que caiga en manos manipuladoras e irreverentes, pues si siguen estas indicaciones no tienen nada que hacer, solamente claudicar. Tomad este mensaje como lo que es, la Instauración de la Luz, el Amor y el Poder en La Tierra. Sin contemplaciones, sin concesiones, sin resistencias, sin luchas y sin manipulaciones.

Es la INSTAURACION DE LA LUZ (Shi-el-ho en La Tierra) POR UN PROCESO DEL SER. Instaurado por la humanidad consciente y apoyado por la Confederación Galáctica de Luz de Mundos Libres, al mando el que os habla, desde el Globo Evolutivo La Nueva Jerusalén, el Cmdt. Jefe Ashtar Sherán”(Conoce relación del presente con Profecía Séptima Semana de Daniel, el próximo 3Octubre. ¡Los Amo con elevada Consciencia!)