Previamente deseo felicitar a la Promoción de Oficiales de la Marina Mercante, Dr. Ramón J. Velásquez, en sus Bodas de Oro, egresada de la Gloriosa Escuela Náutica de Venezuela, Catia La Mar, Estado Vargas, el 04 de Noviembre de 1971, de quien soy uno de sus integrantes. Son 50 años nuestros y el 75° Aniversario, Bodas de Diamante, de nuestra Alma Mater; siendo su primer director C/F e Ing. Boconés Pablo Antonio Miliani Aranguren, más conocido como el Capitán Miliani, fundador y director de Tele-Boconó, que como trujillanos empavesamos con guirnaldas y gallardetes nuestra gran amistad.

Cerrado el episodio anterior G20 en Roma (Amor al revés) con tristes frases que lo pretenden deprimir y esperanzar todo, “Me voy de Roma, no se cumplieron mis expectativas, pero al menos no quedan enterradas” observó Antonio Guterres, Secretario General. En un enredo claramente multifactorial avanza la Cumbre del clima 2021, COP 26. Al día 3 de los corrientes recoge en directo y extractando por su amplitud con pinzas lo siguiente de El Periódico de España: “El planeta encara desde el domingo en Glasgow (Escocia), la última oportunidad para salvar el planeta”.

“La red internacional de organizaciones ecologistas CAN denunció este miércoles que existe un «apartheid» en la distribución de la vacuna anticovid a nivel mundial, lo que, en su opinión, resta credibilidad a las promesas sobre cambio climático hechas por los líderes de los países ricos en la cumbre para hallar un consenso global a fin de limitar a 1,5 grados el calentamiento del planeta este siglo.

“BBVA ha fijado objetivos de descarbonización a su cartera para el 2030, en un 52% para las industrias de generación eléctrica, 46% automóvil, etc., precisó la entidad en un comunicado. WWF En su ‘Declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso del suelo’; para frenar la pérdida de bosques y la degradación de la tierra en 2030,compromete a diseñar planes auditables obligatorios y publicarlos sobre cómo piensan descarbonizarse y transitar hacia las cero emisiones netas”, dijo Sunak durante una conferencia sobre finanzas verdes en la ONU. La crisis climática amenaza con elevar la temperatura de las ciudades casi 4,5 grados de media en el 2100 y convertir estos lugares en epicentros de los extremos climáticos.

Así “los grandes bancos anunciaron este miércoles que 450 grandes firmas financieras de 45 países se han comprometido a invertir 130 billones de dólares, en la transición hacia una economía descarbonizada para 2050. El compromiso de la Alianza Financiera de Glasgow hacia las Cero Emisiones Netas, creada el pasado mes de Abril.

“Más de una treintena de afamados artistas se han unido en una campaña organizada por la ONU para pedir durante la COP26, que incrementen urgentemente los esfuerzos para luchar por el medioambiente. Titulada ‘Right Here, Right Now’ (Aquí mismo, ahora mismo), la iniciativa, que tiene lugar en las redes sociales a partir de este miércoles exigiendo la aceleración de los objetivos planteados en el Acuerdo de París. El grupo de famosos, cuyo mensaje estiman llegar a unas 630 millones de personas en las redes, se han aliado con el CDH porque considera que el cambio climático no se limita sólo a una crisis del medioambiente”.

En el actual Hábitat Global tan abismalmente inducido, cambiante, los perversos no lograrán desacelerar los cambios necesarios y requeridos por la Nueva Tierra Gaia a las frecuencias y electromagnetismo en marcha, porque se conservará la aceleración actual, que va transformando la masa en energía y transmutando por ingenieros espaciales, el carbono en silicio de alta vibración. Se comenta por varias fuentes que planeta y humanidad están pasando por su metamorfosis, recalibrándose a Resonancias Schumann entre 75 y 100 Hz, para dar el Salto Cuántico a las 5ta. y 6ta. Dimensiones, con aparente contracción diaria del tiempo. Al mirar un poquito dentro del cerebro-corazón donde también se están produciendo transversalidades frecuenciales en nuestra genética y ADN. El optimismo de algunos por resolver las sobresalientes variables que afectan planeta y humanidad, excavando viejas formas de pensamiento, control, poder, planificación y crecimiento, serán nuevamente un fracaso.

Lo dicho son motivos y razones por lo que lo nuevo romperá los odres viejos que pudieran entorpecer y desviar por tiempo el camino evolutivo más no paralizarlo, donde terminen de brillar las potencialidades de los Seres Estelares que somos la Nueva Humanidad, especialmente los y las niños y niñas nacidos y nacidas ya en el presente Siglo, que traen instalado su nuevo software alineado con la Quinta Dimensión y la actual Era de Acuario a considerar en los nuevos desarrollos habitacionales expansivos y no sobre las huellas urbanas que se irán desdibujando en muchos suelos por los miles de sismos diarios, los conos volcánicos en erupción y el reventón de represas gigantescas especialmente, como autosanación terrestre. Miles de Humanidades Extra e Intraterrenas ejerciendo el trabajo por eones que ya está arrojando luces y resultados de un mundo mejor, tal como el planteado por Avatares del Cristo y profetas por como dije, eones.

Sueños anticipados y proféticos desapercibidos. Le dijo el connotado padre de los siglos, el tiempo, a quien el Dios de Columbeia lo poseía en su inenarrable mundo de belleza Mi Delirio sobre el Chimborazo… «Observa -me dijo-, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes el cuadro del Universo físico, del Universo moral; no escondas los secretos que el cielo te ha revelado: di la verdad a los hombres».

Obediente al Tiempo, el 19 de Diciembre de 1825, el Libertador Simón Bolívar, emitió uno de los decretos conservacionistas de mayor relevancia que se haya podido plantear en el siglo XIX, el Decreto de Chuquisaca, hoy ciudad Sucre, Bolivia.

Su legado ecologista leemos en Google, se puede situar en un ambientalismo antropocentrista débil… Un ambientalismo de la equidad y la justicia, donde impere la armonía entre los seres humanos y de estos con otros seres de la naturaleza y el planeta.

Venezuela, la Reina del Sur, en el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria motiva a Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana desarrollada como doctrina práctica (20/08/2018); véase CAPÍTULO IV, Art. 22, LEY CONSTITUYENTE DEL PLAN DE LA PATRIA

Pudiéramos dar ejemplo también en esta materia al sembrar hoy una semilla con cariño, porque contiene La Fuente compactada que llamamos Dios y a los días tendrá tallo, hojitas, florecerá llena del cariño que debemos sentir como los indígenas y el respeto por nuestra madre tierra que nos lo da todo. Crecerá y eso lo compartimos con la descendencia, nos imitarán y en pocos días veremos crecer en el patio no solo plántulas, sino también, retoñando el amor familiar. Eso es muy bello. Celebridades por años se han unido al clamor…Neguito y Cepeda nos cantan a la Humanidad del presente y del futuro: “Es el momento de hacer del planeta algo distinto, Un mundo más real más lindo, donde todos compartamos y este mundo que habitamos, pueda crecer en consciencia sin mentiras ni creencias, sin guerras y sin daños”

Con Lennon su Imagine profético, a las estrellas divinamente nos lleva: “Imagina… nada por qué matar o morir… Imagina la gente viviendo la vida en Paz… Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, tal vez algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo… sin posesiones… ninguna necesidad de hambre o de codicia… una hermandad de hombres… Imagina todo el pueblo compartiendo el mundo entero”. Ciudades-Campos sin dinero destronando el egoísmo. Digamos ¡Adiós fronteras!

