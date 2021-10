Por: Manuel Guillermo Ruiz Moreno (*)

Amados Seres portentos de Luz, Hijos e Hijas con el infinito poder interior de las fulgurantes estrellas, en plena evolución genética espiritual dirigida por el Padre Madre Creador y sus Asistentes. Los primates no tienen genes evolutivos, seguirán siendo Homosapiens pero con capacidad eterna de reencarnar Espiritualmente en el Reino Superior siguiente, el Humano.

Años de mi vida estudiando las Profecías y hoy te sigo entregando un limpio saber lleno de afecto. Manifiesta Krunula, tripulante procedente de Las Pléyades: “Para interpretarlas se requieren unidas básicamente dos de las facultades más importantes del Ser Humano, la Clarividencia (Sin ella aún) QUE DEBE SER NATURAL, INNATA y la Segunda la Lógica, BASADA EN UN CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LOS HECHOS PASADOS.” (1).

Aconteció cuando creyeron un gilipollas a Noé y sus avisados, desapareciendo los Atlantes con su vasto territorio bajo el océano que hoy ostenta su nombre. Quienes oyeron, inundaron como Arios el Asia Menor y tierras aledañas. Los imperios han desaparecido tal como ocurrirá con el angloamericano de los pies de barro, el falso profeta, hoy rodeado de barcos de guerra por todos sus dominios, para desmantelarle su invasivo, hambreador y controlador proceder que sigue decreciendo en esa falsa democracia por el Gran Despertar Humano. Hillary ganó con más de tres millones de votos y el presidente fue Trump. Eligen los Colegios Electorales.

Es muy importante considerar que las líneas de tiempo de los extraterrenos que dictaron las profecías, son diferentes en duración a las nuestras, una semana es un año lineal nuestro. Motivos para el gran desfase en el cumplimiento de las diferentes predicciones. De allí que al escudriñar a Danny, vamos a tropezar con mucho falso profeta. Reconozcamos que somos una Nueva Humanidad que Despierta con toda la Plenitud de sus Poderes, de su Elevación de Consciencia, las mutaciones hacia altas frecuencias del ADN que retardan el cumplimiento de las mismas, porque amamos incondicionalmente, agradecemos, perdonamos, explosionamos la Divina Presencia “Yo Soy” (No el Ego)como un Punto de Luz Omniversal.

Con este despertar y conociendo por ejm., que el Dragón no devorará al Hombre Nuevo (Ap. 12) y menos aún al plegarnos al Arcángel Miguel quien derrotó a la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás (Dicen que son el mismísimo Jehová, el Usurpador, Mesías de la Rebelión) y lo arrojó a la Tierra, luego se oyó en el cielo que había llegado la salvación, el poder, el reino y la autoridad del Cristo (Ap. 12:7-10).“… Con vuestra Voz Interior transitaréis sin temor y sin miedo y nadie os podrá tocar… ¡Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente al abismo de la falsa interpretación. Los deformadores de la LEY tienen su olor particular y también reconocidos por su particular forma de hablar…!” (1).

Dentro de ese contexto está el adiós dualidad mental imperfecta de bueno y malo, del quiero y no quiero, que las Profecías extraterrenas traídas por Hombres de otros mundos que son mensajeros de La Fuente, Jesucristo mismo, iluminan nuestros rincones emocionales que no deberíamos mencionar para miedo y terror deprimentes, para que no se cumplan; purificando y desintoxicando nuestros átomos y células, con lo ingerido por nuestros sentidos y Campo Mental, para vibrar armoniosa ya morosamente en la 5ª Dimensión, sin desencarnar.

Revela el Niño Nuevo en esas de Daniel (2):“Recibidas de Gabriel, en la hora del sacrificio de la tarde, la Crucifixión; porque el de la mañana es el que han hecho los judíos en las 69 semanas ya transcurridas. Las Profecías son la advertencia para que tampoco se cumplan, de ese enemigo embrutecedor que tenemos en el planeta Tierra y de lo que hace. También el cumplimiento imbatible de lo que se anuncia con relación a la permanencia de la vida en La Tierra y a comprender que Dios, el Software divino, lo tenemos vibrando en nuestros cuerpos, Hardwares, agradeciendo y perdonando, como es percibido en la Luz.

“Cuando se cumplen las 70 Semanas de Daniel del país judío, 1.947 más 70 años, 2017. A partir de ahí comenzó la última semana de Daniel, fin de la Rebelión y ese es el Sacrificio de la Tarde, consumiendo carnes de cadáveres para vivir, es lo que están haciendo con la humanidad.

Dice Jesús en Mateo 24: “Que la guerra que habrá aquí no ha tenido nunca precedentes” pero; al mismo tiempo, la Rebelión Extraterrestre es arrasada totalmente en este planeta”. Ap.12:7; 19:17-21 y 3:12. Los judíos fraguan hacia los árabes, una tercera guerra con armas nucleares teniendo el islam, las suyas para desaparecer a los israelitas. Está escrito y estamos en el tiempo dijo Niño Nuevo. Una guerra incesante entre árabes y judíos, que puede esfumarse si ambos descendientes de Abraham, se perdonan de corazón a corazón, setenta y siete veces pero; descendencia de Isaac, insiste en el despojo del Domo de la Roca, para reconstruir allí el tercer templo a Salomón el anti Cristo, siendo uno de los tres aspirantes a coronarse, el yerno del Sr. Trump.

“Desde 1.947 a 2.017 son 70 años, marcando éste la última semana. Siete años luego del 2.017, hasta2.024, son del anti Cristo… gobernará 42 meses. Michael habla en los próximos 37 meses desde ahora; estamos en el tiempo angustioso con sus mismos conflictos, en que ya se irán desplomando los 5 Poderes y colaterales (Como apreciamos en la Política con las Medidas Unilaterales Coercitivas; la Economía especulativa, que ya no seguirá imprimiendo billetes y mutando los bancos del mundo a las Criptomonedas; desapariciones rápidas, como pasó con internet pero, sin retorno; Religiones con falso Génesis, pedofilia y la Ciencia 3 D). Se arrasará con la Rebelión, será el declive de esta humanidad materialista que nunca comprendió éstos mensajes y creyó que el Dragón era el verdadero… El pueblo judío sionista no es ningún pobrecito, controla todo en el mundo, industrias, bancos, armas, dichos 5 Poderes, las logias masónicas… Ellos nos llaman “goim”, ganado y gentiles. Su Plan son los 24 Protocolos de Sión. Léanlo, ahí está todo.

Daniel 9: “70 Semanas están determinadas sobre tú pueblo Israel, para terminar con la prevacarización, el pecado, que es toda la Rebelión Extraterrestre al mando de Jehová, que concluirá al finalizar los 70 años, cuando la Justicia Perdurable llega al Planeta Tierra, en los Justos que se levantan ya. ¡Ya!, para el ungimiento del Anciano de los Días que viene por segunda vez” (2).

En La Hoyada, Mcpio Carvajal, Edo. Trujillo, VE, 29/10/21. (*) 0416.1780446