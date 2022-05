Amados Seres originados de la Gran Inteligencia Creadora, nos damos cuenta, decía en la entrega pasada, que la Energía Ka tántrica sube desde la base de la Columna Vertebral y enciende como un nuevo motor al Chacra Plexo Solar. Desde arriba nos ayudan a liberarnos de la Matrix 3D, ahora tenemos que manipular la materia para comenzar a Co-Crear nuestra propia Realidad Existencial en Shan, La Tierra ya con altas frecuencias, con otra Matrix Superior de Humanos Fotones Luz que la vamos a poder crear si estamos conectados al Yo Soy, con las 72 Llaves o Frecuencias que abren regularmente cada uno de los 72 Atributos que tiene La Gran Energía Creadora. Entonces, empezamos a funcionar como Humanos con Energía Ka (1), desde el Chakra Plexo Solar, porque estos son los Códigos de Energías de Luz que estamos recibiendo por nuestras Virtudes desde el Sol Central (Sirio) de la Galaxia, con cada Flash Solar que nos llega desde nuestro Sol, para recuperar y reconectar el software real del ADN Crístico, los 72 Atributos citados que están divididos aquí, con nuestro ADN físico (2).

Vamos a entender, para los Humanos que ya están Fotón, vibrando en E-Ka, estén tranquilos porque ya tienen esos Atributos en su ADN enchufados porque las 72 Llaves las abren y conectan dichos Fotones del Sol. ¡Punto!. No es que si haces o no los 72 pasas o no a la 5D. Repito, quien suba la energía del electrón atómico celular, puede ir pasando el arranque de su Energía del Chakra Sexual, al Chakra Plexo.

¿Cómo darse cuenta de que eso pasa? A sabiendas que van a darse todas las manifestaciones de atracción sexual sin que te interese fornicar, no porque estés muerto, sino porque la Kundalini, Energía Ki del Chacra Base la activa la Llave Sexual, la potente energía que se genera en el momento sexual anterior a la eyaculación sexual. Así elevamos la vibración del Electrón de 3D a 5D, de Ki a Ka, cambia el lugar donde se genera la Energía por Caricias, ya no es Energía Base sino que se le dice Energía Tantra, que se genera en el Chacra Plexo, por Evolución, que es el portal abierto a los Soles y a través del mismo, donde vienen los activadores de los Códigos de Luz que activan los 72 Atributos dichos. Las 72 Llaves sirven más para que las activen personas que están aún en E-Ki, habiendo personas calibrándose ya en Energía Ka-5D y otros vendrán después, al producirse otros flashes solares para que se vayan acomodando, recalibrando los grupos de gente, para alcanzar la Raza Humana la 5D plena.

No sufran. Si tuvieron sexo espontáneo les generará un karma, no les conviene eso pero; una de esas Llaves (La Caf- Vav – Kof) les permitirá drenar esa energía morbosa. Tenemos todo programado para lograr la Perfección. Basta ya de aplicar el Pensamiento con Programación Miedo.

Proximamente, un Cabalista se los explicará mejor. Las letras hebreas terminan en una colita. Ella es un Capacitor, Almacenador de Energía simbólico. Esa antenita de conexión, es exactamente la terminal eléctrica que manda el Código de cada una de esas letras al Cerebro, enlaza con la glándula Pineal nuestra que se abre como Portal, yendo directamente al ADN y conecta así cada uno de los 72 Atributos para usar y activar el deseado. Puede ser impresa la letra y repasándola con la yema del dedo, porque en todas las yemas tenemos las terminales nerviosas de conexión, como dije, de cada letra con el Cerebro. ¡Experimentemos Ahora! (Continuará… ).

