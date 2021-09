Manuel Guillermo Ruiz Moreno

La presencia de los linajes P.1 y P.2 de la variante brasileña en Venezuela así lo demuestran, significa: mayor incidencia de la transmisión del virus; y una mayor expresión en los síntomas, incluso agravamiento, es mortal. Ante esta situación, hago un llamado a la conciencia y a la disciplina. El 23 de los corrientes Brasil produjo 6.000 decesos carcomidos por el bicho en tan solo un día. Sigamos con reveladores y contundentes antecedentes.

Ruby Demestoy y otros, derrumban el plan semanas y siglos antes de la creación de sus fechorías, paradigmas que vuelve cenizas en su video con los cuales nosotros hacemos vida: “El 18 de Octubre 2019 Evento 201 en New York. Se realizó simulacro Pandémico de Alto Nivel organizado por el Centro Jhon Hopkins, el Foro Mundial, Fundación Bill y Melany Gates. Bancos Principales a Nivel Global, ONU y pare usted de contar. Presenciaron una Pandemia Ficticia llamada casualmente ChicoCovid19 Corona Virus, un simulacro de lo que está pasando hoy por hoy. Esto ocurrió 6 semanas antes de que el primer caso de Covid fuera reportado… En su estratagema se finge, un brote Covid 19, que se transmitía de Murciélagos a Cerdos y de éstos a Personas. Eso dio un giro y ahora casualmente se reproduce incontroladamente de persona a persona y se convierte en una Pandemia Severa. Primero nos enferman y después aparecen como buenos Samaritanos con una vacuna que tienen desde siempre… El Plan es: Reducir la población dentro de la actual Crisis Financiera Mundial”, coincidiendo con el 1980s Project de Estulin y sus Clubes. Avanza: “Con Mercados Financieros desplomados. El encuentro se dio la peor semana bursátil, 18/10/2019. Vaya brujos”Continuó Ruby explicando antecedentes y sus fabricantes. Muestra envase del producto Clorox comprado por ella en Septiembre 2019, donde advertía en su etiqueta que puede proteger del Human Coronella Virus… TÚ TERROR ES SU MAYOR LOGRO” Cierra con un video “¿profético?” de los SINSOMP” (4A).

He venido difundiendo a través de mis Facilitaciones y Publicaciones, que es urgente dejar la matanza cruel de inocentes animales para ingerir proteínas, siendo un sacrilegio a la Divina Creación por lo aprendido del Maestro Alaniso, desde Diciembre 2012 (4B), que con muerte no generaremos vida, a sabiendas de que los cadáveres para descomponerse dentro del Tracto Digestivo Intestinal, deben podrirse como un chorizo tirado en el suelo, con gusanos y bacteriófagos. Sabiduría por décadas por especialistas en salud y nosotros los terapeutas en la misma. En Alaniso con profunda orientación, aducen que dentro de tantas cosas que debemos eliminar ahora, es el consumo de animalitos inocentes que no nos han hecho nada para nosotros devorarlos; lo recalca el Maestro Axel, el Arcángel de la Curación. Refiere Alaniso 1112, “El mal hábito de matar para comer y seguirán los virus, uno tras otro… Ahora se tiene miedo por alimentos cárnicos… la Pandemia va a seguir… la putrefacción atrae todos los problemas que puedan haber y los niños se están envenenando con eso… no pueden acabarlo porque no nos quieren escuchar… los médicos inducen a ello… entre tanta matanza… Están haciendo vacunas por millones pero no lo van a lograr… Los virus están donde se mata y las carnes se cuecen… Estaremos pendientes de todo… Es una SALVACIÓN Y HAREMOS QUE NOS ESCUCHEN… Tenemos que cambiarlos de Dimensión… Pondremos en sus manos todo el conocimiento… El Padre nos crió a todos por igual… Respetemos la vida, ya no matemos más. No más crímenes… El Padre es el Amor y el Amor no mata, no destruye, no odia, no juzga, el Amor Ama en todos los sentidos… Llegaremos a ayudarlos, somos sus hermanos!!!…”.

“No Matar” insisto, es una advertencia y al mismo tiempo una afirmación, de cantidad de interpretaciones realizadas por las Razas planetarias, refiriéndose a lo sagrada que es la vida de cualquier reino viviente. La Vida es sagrada, Consagrada por su Creador y nadie tiene o debe por qué ni siquiera matar animalitos, que no te han hecho absolutamente nada y que consumes descuartizado porque alguien insinúa que allí están las mayores fuentes de proteínas para tu cuerpo, cuando fueron creados para nobles propósitos como son equilibrios energéticos planetarios.

“Y Jesús preguntó al joven: ¿No sabes que en el principio Dios dio al hombre para alimento los frutos de la tierra? Y más adelante… Viene alguien más grande que Moisés, Jesús, para terminar con los sacrificios de sangre de la Ley y los festines y para restaurar la ofrenda pura y el sacrificio incruento, como era al principio, es decir, los granos y los frutos de la tierra… (Para que no empequeñecieran más los cuerpos espirituales le los hijos de Dios después de la Caída… (5))”.

La Hoyada, Mp. Carvajal, Edo. Trujillo, Venezuela 25 de Marzo de 2021.

(4)YouTube: (4A) Ruby Demestoy, Covid-19: Conspiración de los poderosos. (4B) ALANISO varios, Mensaje 1112. Presentación del Maestro Axel, Minutos 4:55 a 6:30 y 8:37 a 11:30. (4C) Informe Agarthiano LAPURGA Y LA GRAN PURIFICACIÓN DE LA HUMANIDAD Y EL PLANETA TIERRA, Minutos 11 al 16. (5) El Evangelio de Jesús. Esta es Mi Palabra Alfa y Omega, SANTEC, 3ª. Edición, España 2004, Cap. 28, Pp. 358.